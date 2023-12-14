إتفاقيات تمويل ب3.7 مليار ريال لصالح الإتصالات السعودية STC

وقعت شركة الاتصالات السعودية (stc)، أمس الأربعاء، عبر شركتها التابعة (أبراج الاتصالات- توال) على اتفاقيات تمويل مرابحة لمدة 18 شهر تقريبا.

الاتصالات السعودية STC _ مصدر الصورة: العين الإخبارية

وفي هذا السياق، أكدت شركة الاتصالات السعودية بأن شركتها التابعة عقدت اتفاقيات تمويل مرابحة مع كل من البنك السعودي الأول بقيمة وصلت إلى 1.7 مليار ريال سعودي، والبنك الأهلي السعودي بقيمة 2 مليار ريال سعودي.

وأضافت الشركة السعودية أنها قدمت سند لأمر من شركة توال بإجمالي قيمة التمويل، مؤكدة أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل القرض المقدم من شركة الاتصالات السعودية إلى شركتها التابعة توال.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الاتصالات السعودية قد أعلنت سابقا عن توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 1.993 مليار ريال سعودي وذلك عن الربع الثالث من عام 2023.

وفي هذا الصدد، أكدت الشركة بأنها ستقوم بتوزيع 4,984 مليار سهم، كانت قيمة الربح الموزعة على كل سهم بلغت 0.40 ريال سعودي، أي بنسبة توزيع وصلت إلى 4% من صافي قيمة الأصول.