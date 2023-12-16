إتاحة فرصتين خلال العام 2024 لاختبار الرخص التعليمية من قبل هيئة تقويم التعليم

أعلنت هيئة تقويم التعليم عن خطوة هامة لتطوير وتحسين مستوى المعلمين في المملكة، حيث قررت الهيئة إتاحة فرصتين لاختبار الرخص التعليمية خلال العام 2024. وتأتي هذه الخطوة في إطار التطوير المستمر للقوى البشرية في ميدان التعليم.

إتاحة فرصتين خلال العام 2024 لاختبار الرخص التعليمية من قبل هيئة تقويم التعليم

الفرصة الأولى: اختبار الرخصة التعليمية التربوي العام في الربع الأول من 2024

وأوضحت الهيئة أن الفرصة الأولى لاجتياز اختبار الرخصة المهنية التعليمية التربوي العام ستكون متاحة في الربع الأول من العام القادم 2024. كما ستوفر الهيئة فرصة ثانية لاختبار الرخصة المهنية التعليمية التخصصية، وذلك في الربع الرابع من نفس العام.

الفرصة الثانية: اختبار الرخصة التعليمية التخصصية في الربع الرابع من 2024

تأتي هذه الفرص المتاحة في إطار الجهود المستمرة لتطوير الكوادر التعليمية وتحفيزها على الابتكار والتحسين المستمر. يشير مسؤولون في الهيئة إلى أهمية هذه الفرص في رفع مستوى الأداء وتعزيز جودة التعليم في المملكة، وتشجيع المعلمين على مواصلة تحسين مهاراتهم التدريسية.

تعزيز التطوير المستمر للقوى البشرية في ميدان التعليم

وتشكل هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تسعى هيئة تقويم التعليم إلى تحسين جودة التعليم وتطوير القوى البشرية في مجال التعليم في المملكة.