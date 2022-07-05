إتاحة تسجيل الزوجة في حساب المواطن دون زوجها كمستفيد رئيسي

تم الإعلان من خلال حساب خدمة المستفيد عن إمكانية تسجيل الزوجة في حساب المواطن الجديد بدون زوجها، وقد تم وضع هذا البرنامج من أجل تقديم الدعم اللازم للمستحقين، ويرغب العديد من المواطنين في معرفة إذا ما كانت المرأة تستطيع التسجيل كمستفيد رئيسي بدلا من زوجها، هذا وقد تم تخصيص ميزانية كبيرة من أجل هذا الأمر، وقد تم وضعه من أجل إعانة كل المحتاجين في ظل ارتفع الأسعار والغلاء السائد في السعودية.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن الجديد دون زوجها

تمت الإجابة عن سؤال تم طرحه على خدمة المستفيدين، وهو هل يمكن تسجيل الزوجة في حساب المواطن الجديد بدون زوجها؟ وإجابة هذا السؤال التي قدمتها الجهات المعنية هي أنه يمكن للزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي بالبرنامج، ولكن هذا الأمر يقتصر على حالات فقط، وهي كما يلي:

المرأة التي هجرها زوجها وزوجة السجين، والتي غاب زوجها أيضا

زوجة غير السعودي لها الحق في التسجيل أيضا، وزوجة الشخص فاقد الأهلية

ومن الضروري أن تقوم كل الفئات المذكورة بإرفاق أهم المستندات المطلوبة للتسجيل من أجل إثبات وضعها، وفي ذات الصدد من اللازم أن تكون المرأة تنتمي لإحدى الفئات المذكورة من قبل، وإن لم يكن الأمر كذلك يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للزوجة

تستطيع الزوجة التسجيل في حساب المواطن السعودي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن على الإنترنت

ثم يختار إنشاء حساب جديد، يدرج رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد أيضا

بعد تسجيل الدخول للموقع، ستصله رسالة إلى هاتفه تتضمن كلمة المرور المؤقتة من أجل مواصلة التسجيل

في الخطوة الموالية عليه أن يسجل الدخول للموقع، وستصله رسالة إلى هاتفه تتضمن كلمة المرور المؤقتة

يغير كلمة المرور ثم يتحقق من كل البيانات، ويقدم طلب التسجيل مع إرفاق كل المستندات المطلوبة

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى مقال أجبنا فيه عن استفسار هل يمكن تسجيل الزوجة في حساب المواطن الجديد بدون زوجها، كما ذكرنا لكم طريقة التسجيل التي يجب اتباعها من خلال الموقع.