أيام قليلة تفصلنا عن موعد صيام عاشوراء 1444

مناسبات أسلامية دينية يستعد لها مختلف أفراد الأئمة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء العالم إلى صيام يوم عاشوراء، الأمر الذي ساعد في التعرف على موعد قدوم هذا اليوم بالتحديد، بالتزامن مع بداية العام الهجري الجديد، ويذكر أن عاشوراء أحد الأيام الفضيلة عند أفراد الأمة الإسلامية و التي ينتظرها الكثيرون من أجل الأجر والثواب كونه أحد الأيام العظيمة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد صيام عاشوراء 1444 السُّعُودية.

يوم عاشوراء1444

يعتبر من أفضل أيام شهر محرم ويعرف بيوم عاشوراء، وقد ذكر في الصحيحين عن معاوية -رضي الله عنه- قال إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال “أن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم الصيام، وأنا صائم فمن شاء فليصمه و من شاء فاليفطر”، كما أن هناك العديد من الدلائل والأحاديث التي تبين مدى أهمية وفضل صيام هذا اليوم بشكل سنوي، ويرى علماء الدين والشريعة بأن لصيام عاشوراء ثلاثًا يكملها في صيام يومًا قبله، و صيام يوم بعده، أو بإمكان الفرد أن يتم صيام يومي التاسع والعاشر.

موعد صيام عاشوراء 1444

يتزامن موعد صيام عاشوراء 1444 في المملكة العربية السُّعُودية مع يوم الإثنين بتاريخ 10 محرم 1444 هـ، بتاريخ 8 آب / أغسطس من العام 2022 م، وتم تحديده بناءً إلى الدراسات الفلكية التي تم العمل على إجرائها، كما أ هناك احتمالية في تغير الموعد في حال لم يتم رصد شهر محرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد، إلا أن نتائج رصد هلال شهر محرم تم رصده في المملكة وتوثيقه من المحكمة الدستورية العليا وفق للمشاهدات الفلكية، وبناءً علي ذلك يكون يوم السبت القادم بتاريخ 30 يوليو 2022 هو أول أيام شهر محرم من العام الهجري الجديد.

السنة الهجرية الجديدة 1444 في السُّعُودية

ينتهي عام هجري، ويبدأ عام أخر، ويستعد الأفراد لاستقباله علي مستوى المملكة العربية السُّعُودية والعالم الإسلامي أجمع، ويتصادف حلول العام الهجري الجديد مع منتصف العام الميلاد الحالي 2022 وبالتحديد نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، كون أن أول أيام العام الهجري الجديد وغرة شهر محرم، تصادف يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022 م، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل المحكمة الدستورية العليا في السُّعُودية.