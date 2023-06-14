أول مهندسة سعودية.. في مجال النفط والغاز «رغد الدوسري»

رغد الدوسري، أول مهندسة ميدانية سعودية في مجال النفط والغاز في السعودية، قسم الحفر Casing while drilling technology, والتي تتعامل مع أدوات حفر مختلفة للوصول إلى أسفل البئر.

تقول، أقوم كمهندسة في الحقل بالحفر وأكون على سطح الحفارة ولدي خطة أطبقها مع أدوات للعمل»،

وتضيف «أقوم بتطبيق الخطة قبل الذهاب إلى حقل الغاز والنفط وأتعامل مع معداتها الكبيرة وأكون مسؤولة عن العمل بطريقة صحيحة حسب معايير معينة».

تطبيق الخبرة

اختارت رغد الدوسري، هذا المجال لأنه يسمح لها بتطبيق خبرتها العملية كمهندسة، أيضا في قسم الحفر هي الوحيدة في السعودية.

وتبين أنها أرادت أن تفتح المجال أمام الفتيات خاصة أنها المرأة الوحيدة بين الرجال، كما أرادت أن تواجه الصعوبات رغم تخوفها في البداية كي يتلاشى الخوف من بقية المهندسات، عندما يشاهدن تجربتها الناجحة في هذا المجال.

أبرز التحديات

تتحدث الدوسري عن أبرز التحديات بالقول، العمل في حقول النفط صعب فنحن نعمل في مختلف فصول السنة أحيانا تحت الأمطار، وأحيانا تحت حرارة الشمس وأكون وحدي بين الرجال والظروف خطرة، لأن الحفر بالنفط والغاز يتم بجانب آبار أخرى مفتوحة وعلى مستويات عالية من الضغط والظروف الأرضية.