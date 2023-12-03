أول فتاة سعودية متخصصة في التقييم الحسي للمنتجات… مشاعل الحميدان

قدمت الفتاة السعودية مشاعل الحميدان نموذجا متميزا يشير إلى تفوق السيدات السعوديات في عدد من المجالات المختلفة؛ وذلك لاعتبار مشاعل هي الفتاة الأولى في المملكة العربية السعودية التي تخصصت في مجال التقييم الحسي.

السعودية مشاعل الحميدان- المصدر: "صحيفة سبق"

وبحسب ما صرحت به الفتاة السعودية مشاعل، أن بدايتها في ذلك المجال الذي تم دخوله بالصدفة البحتة من خلال البرامج المنتهية بالتوظيف حيث استطاعت أن تتجاوز حوالي 300 فتاة تقدمت لـ هذا المجال.

ومن جانبها فقد تابعت الحميدان قائلة، أن تخصصها علمي وبحثي مبني من الأساس على فهم الحواس وطريقة أدائها وربطها بتقييم المنتجات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن التخصص الذي تنتسب إليه يدعم تقييم توجهات المستهلكين وبالتالي يقوم بتعزيز أداء المصانع والشركات المنتجة.

وقد واصلت مشاعل حديثها قائلة:، إن المراحل الخاصة بتقييم المنتجات يتم تقسيمها على الحواس لتشمل مواصفات المنتجات، وذلك من حيث مواصفات البصر والشم، مشيرة إلى أنها قامت بدراسة تخصصها في جامعة نوتنغهام في بريطانيا.

ما هو التقييم الحسي

التقييم الحسي هو نظام علمي يعتمد على تطبيق مبادئ التصميم التجريبي والتحليل الإحصائي التي تعتمد على استخدام حواس الإنسان لأغراض تقييم المنتجات الاستهلاكية، ويتطلب هذا عددا من المقيمين من البشر، الذين يتم اختبار المنتجات عليهم، وتسجيل الاستجابات التي قاموا بعملها.

مشاعل الحميدان، قصة نجاح تلهم الشغف والطموح، حيث دخلت مجال التقييم الحسي بالصدفة وسرعان ما تألقت، متفوقة على 300 متقدمة لتنال فرصة التدريب والتوظيف خارج السعودية، لتصبح بذلك أول سعودية متخصصة في هذا المجال النادر. (العربية نت) Mashael Alhumaidan's serendipitous encounter with a… pic.twitter.com/ryY1HIfjMu — ‏أول سعوديـ/ـة | First🥇Saudi (@First1Saudi) December 2, 2023

التقييم الحسي للمنتجات

يمكن أيضا استخدام التقييم الحسي لتقييم عدد كبير من المنتجات المختلفة، ويشمل:

الأطعمة والمشروبات.

مستحضرات التجميل والعطور.

المنظفات ومنتجات العناية الشخصية.

الأدوية.

المنتجات الصناعية.

يمكن استخدام التقييم الحسي لمجموعة من الأغراض المتنوعة، بما في ذلك:

تطوير منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية.

التحكم في جودة المنتجات.

التمييز بين المنتجات المنافسة.

تقييم طريقة التعبئة والتغليف.

ويوجد أيضا العديد من أنواع الاختبارات الحسية المختلفة التي من الممكن أن تستخدم، وتشمل:

الاختبارات الخاصة بوصف المنتج: بحيث يتم استخدام هذه الاختبارات للمساعدة في وصف الخصائص الحسية للمنتجات، مثل المظهر والرائحة والطعم والملمس.

اختبارات المقارنات: بحيث يتم استخدام هذه الاختبارات ليتم مقارنة المنتجات المختلفة بينها وبين المنتجات المثيلة لها.

اختبارات التفضيل: حيث يتم استخدام هذه الاختبارات ليتم من خلالها تحديد نوع المنتج الذي يحبه ويفضله المستخدمون.

كما يمكن استخدام التقييم الحسي ليتم من خلاله توفير معلومات ذات قيمة للشركات المصنعة حول المنتجات التي تنتجها، ويمكن أيضا أن يساهم في تطوير منتجات جديدة للشركات ويتم تحسين المنتجات الموجودة في الوقت الحالي، كما تتم مراقبة جودة المنتجات، والتمييز بين المنتجات التي تنافسها والتي يتم تصنيعها من الشركات الأخرى.