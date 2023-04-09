أول عملية زراعة قلب صناعي بالسعودية.. عملية فريدة من نوعها بمركز الملك عبد العزيز

أعلن مركز الملك عبدالعزيز لأمراض وجراحة القلب، التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في السعودية، عن نجاح أول عملية زراعة قلب صناعي كامل (Syncardia) في المملكة، والعملية نُفذت على مريض سعودي يبلغ من العمر 28 عامًا، والذي كان يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب، وتعد حالته من الحالات الصعبة والمعقدة، ولم تسمح حالته الصحية باستخدام أي من وسائل العلاج المعروفة لمثل هذه الحالات، مثل مضخة دعم مساعدة (BERLIN HEART OR HEART MATE) أو حتى زراعة قلب من متبرع، وذلك بسبب وجود أسباب طبية متعددة ومعقدة.

حالة المريض بعد عملية زراعة القلب

يجب الإشارة إلى أن زراعة القلب الصناعي الكامل تمثل إجراءً علاجياً شديد التعقيد على مستوى العالم، وتحتاج إلى خبرة ومهارات عالية لفريق الرعاية الصحية، فضلاً عن توفر أحدث التقنيات والأجهزة الطبية.

ويتميز مركز الملك عبد العزيز لأمراض وجراحة القلب بكوادره المؤهلة والوطنية والتجهيزات الحديثة.

وبعد العملية، يتمتع المريض السعودي، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، بحالة مستقرة، ويخضع حالياً لبرنامج إعادة التأهيل ومتابعة طبية دقيقة.