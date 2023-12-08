أول صورة للأمير السعودي الذي لقي مصرعه بعد تحطم المقاتلة السعودية

لقي يوم أمس الأمير السعودي، طلال بن عبد العزيز بن بندر مصرعه، وذلك بعد سقوط طائرة مقاتلة سعودية كان يقودها في مهمة تدريبية، في ظروف غامضة.

ومن ناحية أخرى فقد أفادت بعض المصادر المطلعة في المملكة العربية السعودية، إن الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر، ابن الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز آل سعودي مساعد رئيس الاستخبارات السعودية، قد لقي مصرعه إثر حادث سقوط طائرته مقاتلة سعودية من طراز F- 15 وكان برفقته الرائد ماجد مطر العتيبي في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في منطقة الظهران.

وإلى الآن لم يتم الكشف عن السبب الرئيسي الذي أدى إلى سقوط الطائرة المقاتلة، ومن جانب آخر فتعد تلك الطائرة العسكرية هي الثالثة التي تسقط في المملكة العربية السعودية في ظروف غامضة، وذلك في خلال أقل من ثمانية أشهر، حيث سقطت طائرة من نفس الطراز قبل ذلك خلال الأشهر الماضية، وطائرة أخرى من طراز تورنيدو.

ومن جانبها فقد قامت وزارة الدفاع السعودية بالإعلان، عن سقوط الطائرة (ف- 15 إس إيه)، وذلك خلال قيامها بمهمة تدريبية تم وصفها بالمهمة ”الروتينية ”في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بمنطقة الظهران وقد أشارت التقارير إلى مصرع طاقم الطائرة.

سلاح الجو السعودي

القوات الجوية الملكية السعودية، هي إحدى القوات الرئيسية التي تمثل القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية، تم تأسيسها في شهر يونيو سنة 1920، وتعتبر القوات الجوية السعودية هي ثاني أكبر قوة جوية عربية، بعد القوات الجوية المصرية.

تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته أخي الأمير الجليل #طلال_بن_عبدالعزيز_بن_بندر ، وجبر مُصاب والديك وإخواتك ومُحبيك ، ومُصابنا جميعاً بفقدك المؤلم ، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا : { إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ } .. pic.twitter.com/ncUAHL3OLl — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) December 7, 2023

وتمتلك القوات الجوية السعودية عدد كبير ومتنوعا من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، والطائرات الهجومية، والطائرات القاذفة، وطائرات النقل، وطائرات الاستطلاع، كما تشمل أيضا الطائرات المقاتلة في أسطولها من طراز “إف- 15 إس إيه، وإف- 15 إيه، وإف- 16، ويوروفايتر تايفون، وساب 35 دراكون، ولوكهيد مارتن إيه- 4 سكاي هوك”.

قامت القوات الجوية بالمملكة العربية السعودية بالمشاركة في عدد من العمليات العسكرية، ومن هذه العمليات العسكرية حرب الخليج الثانية، وحرب اليمن، والعمليات العسكرية التي خاضتها ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وظيفة القوات الجوية

تعمل القوات الجوية على حماية أجواء المملكة العربية السعودية من أي اعتداء على الأراضي السعودية، كما تقوم أيضا بدعم القوات البرية والقوات البحرية في العمليات العسكرية، كما تقوم بعمليات الإسناد الجوي للعمليات العسكرية، وتقوم بعمليات الاستطلاع الجوي، كما تقوم بعمليات النقل الجوي، وعمليات البحث والإنقاذ.