أخبار السعودية

أول تعليق من مسؤول على أنباء هدد الرياض لإزالة بعض الأحياء القديمة والعشوائية وتعويض أصحابها

أسماء صبري

نفى مصدر مسؤول الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول نية إزالة بعض الأحياء القديمة في الرياض لأغراض التطوير في هدد الرياض 1445.

- صورة 1 - أول تعليق من مسؤول على أنباء هدد الرياض لإزالة بعض الأحياء القديمة والعشوائية وتعويض أصحابها

خريطة الرياض - مصدر الصورة: صحيفة الرياض.

قد يهمك:

ممكن تربح 100.000$ اليوم… فرصة أخيرة للاشتراك في مسابقة الحلم في السحب الجديد

اختبار الشخصية: ما تراه أولاً في هذا الوهم البصري يكشف نظرتك للحياة التي تعيشها

أشار المصدر اليوم، الثلاثاء، إلى عدم صحة ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعية وبعض المواقع الإخبارية المزيفة بشأن هذه الأحياء، وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.

يُذكر أن هناك موجة من الشائعات اجتاحت المنصات الرقمية في الفترة الأخيرة، تحدثت عن نية إعادة تصميم وتطوير هذه الأحياء وتعويض أصحاب المنازل المتضررة.

Avatar of أسماء صبري
أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات