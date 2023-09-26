أول تعليق من مسؤول على أنباء هدد الرياض لإزالة بعض الأحياء القديمة والعشوائية وتعويض أصحابها

نفى مصدر مسؤول الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول نية إزالة بعض الأحياء القديمة في الرياض لأغراض التطوير في هدد الرياض 1445.

خريطة الرياض - مصدر الصورة: صحيفة الرياض.

أشار المصدر اليوم، الثلاثاء، إلى عدم صحة ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعية وبعض المواقع الإخبارية المزيفة بشأن هذه الأحياء، وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.

يُذكر أن هناك موجة من الشائعات اجتاحت المنصات الرقمية في الفترة الأخيرة، تحدثت عن نية إعادة تصميم وتطوير هذه الأحياء وتعويض أصحاب المنازل المتضررة.