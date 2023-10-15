أول تعليق من “ماكدونالدز السعودية” بعد مطالبات المقاطعة.. وتوجه بيان للمواطنين والمقيمين

أوضحت شركة ماكدونالدز السعودية خلال بيان لها على أن الشركة الموجودة على أراضي المملكة هي سعودية 100%، كما أن مالكها والإدارة وجميع العاملين من قبل شركة “الرياض العالمية للأغذية” بالتعاون مع شركة “رضا للخدمات الغذائية المحدودة”، وأن كل ما يخصها بالشركة العالمية هي الحصول على العلامة التجارية فقط.

أول تعليق من "ماكدونالدز السعودية" بعد مطالبات المقاطعة مصدر الصورة: صحيفة مال

بيان شركة ماكدونالدز السعودية

أكدت ماكدونالدز السعودية خلال بيان لها: “أننا نؤكد احترامنا والتزامنا ومراعاتنا المستمر لبلدنا ومجتمعنا، وليس لدينا أي صلة بما يفعله الوكلاء الآخرون خارج وطننا الحبيب”.

حيث أن شركة ماكدونالدز العالمية تعد من الشركات المساهمة ليست مملوكة لشخص معين بل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العرب والمسلمين، مما يدل على التزام ماكدونالدز العالمية بالحياد وعدم اتخاذ أي موقف سياسي حتى تحافظ على المصالح التجارية لها حول العالم.

والجدير بالذكر أن شركة “الرياض العالمية للأغذية” وشركة “رضا للخدمات الغذائية المحدودة” حصلتا على حقوق الامتياز الحصرية لمطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء المملكة منذ عام 1992م، ومملوكة للدولة وتديرها بنسبة 100%، بينما تدير شركة رضا للخدمات الغذائية مطاعم ماكدونالدز المحدودة للخدمات الغذائية في المنطقة الغربية.

📌 ماكدونالدز في السعودية: • مملوكة لمواطنين سعوديين 100٪

• عدد السعوديين العاملين 4100

• نسبة السعوديين العاملين 35٪

———————————— من الغباء المطالبة بـ #مقاطعه_ماكدونالدز السعودية لأن الوكيل في إسرائيل وزع وجبات مجانية لجنود الإحتلال ! pic.twitter.com/eFJMzhXrod — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) October 13, 2023

هاشتاج مقاطعة ماكدونالدز

حيث انتشر خلال الساعات الماضية هاشتاج مقاطعة ماكدونالدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصًة منصة “إكس”، وذلك تضامنًا من الشعب الفلسطيني، بعد انتشار صور تظهر سلسلتها في إسرائيل وهي تقوم بالتبرع بالوجبات إلى الجنود.