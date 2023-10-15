أخبار السعودية

أول تعليق من “ماكدونالدز السعودية” بعد مطالبات المقاطعة.. وتوجه بيان للمواطنين والمقيمين

إيمان علي

أوضحت شركة ماكدونالدز السعودية خلال بيان لها على أن الشركة الموجودة على أراضي المملكة هي سعودية 100%، كما أن مالكها والإدارة وجميع العاملين من قبل شركة “الرياض العالمية للأغذية” بالتعاون مع شركة “رضا للخدمات الغذائية المحدودة”، وأن كل ما يخصها بالشركة العالمية هي الحصول على العلامة التجارية فقط.

أول تعليق من "ماكدونالدز السعودية" بعد مطالبات المقاطعة.. وتوجه بيان للمواطنين والمقيمين

أول تعليق من "ماكدونالدز السعودية" بعد مطالبات المقاطعة مصدر الصورة: صحيفة مال

بيان شركة ماكدونالدز السعودية

أكدت ماكدونالدز السعودية خلال بيان لها: “أننا نؤكد احترامنا والتزامنا ومراعاتنا المستمر لبلدنا ومجتمعنا، وليس لدينا أي صلة بما يفعله الوكلاء الآخرون خارج وطننا الحبيب”.

حيث أن شركة ماكدونالدز العالمية تعد من الشركات المساهمة ليست مملوكة لشخص معين بل لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العرب والمسلمين، مما يدل على التزام ماكدونالدز العالمية بالحياد وعدم اتخاذ أي موقف سياسي حتى تحافظ على المصالح التجارية لها حول العالم.

والجدير بالذكر أن شركة “الرياض العالمية للأغذية” وشركة “رضا للخدمات الغذائية المحدودة” حصلتا على حقوق الامتياز الحصرية لمطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء المملكة منذ عام 1992م، ومملوكة للدولة وتديرها بنسبة 100%، بينما تدير شركة رضا للخدمات الغذائية مطاعم ماكدونالدز المحدودة للخدمات الغذائية في المنطقة الغربية.

هاشتاج مقاطعة ماكدونالدز

حيث انتشر خلال الساعات الماضية هاشتاج مقاطعة ماكدونالدز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصًة منصة “إكس”، وذلك تضامنًا من الشعب الفلسطيني، بعد انتشار صور تظهر سلسلتها في إسرائيل وهي تقوم بالتبرع بالوجبات إلى الجنود.

Avatar of إيمان علي
إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل