أول تعليق رسمي من السعودية على الهجوم الحوثي الغادر بالحد الجنوبي لقوات دفاع البحرين

أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة الهجوم الذي استهدف قوات الدفاع البحرينية على الحدود الجنوبية. حيث أسفر هذا الهجوم ولحد الساعة عن استشهاد عدد من الجنود البحرينيين الأبطال وجرح العديد منهم.

تعليق من المملكة على الهجوم - مصدر الصورة: صحيفة المرصد.

وقدمت المملكة العربية السعودية تعازيها الصادقة إلى القيادة والشعب البحريني، وترحمت على أرواح الشهداء، داعيةً الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل إن شاء الله.

وجددت المملكة التأكيد على وقوفها الثابت بجانب مملكة البحرين، مطالبةً في الوقت نفسه بوقف تدفق الأسلحة إلى مليشيا الحوثي ومنع تصديرها داخل اليمن، مؤكدةً على أهمية الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المعتمدة حالياً.