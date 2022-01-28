أول أجازة مطولة الفصل الدراسي الجاري تمنحها التعليم تبدأ من هذا التاريخ

أحمد ياسين

بعد أن تم إعادة توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، تمنح وزارة التعليم السعودية أول أجازة مطولة للطلاب مع نهاية اليوم الدراسي الثلاثاء القادم، حيث تم إضافة يومين هما الأربعاء والخميس إلى الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، لتصل الإجازة إلى أربعة أيام متصلة لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بكافة المدارس بالمملكة العربية السعودية.

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تقويم دراسي جديد وثلاثة فصول دراسية

13 أسبوع لكل فصل دراسي هي المدة التي أقرها التقويم الدراسي الجديد، هذا التقويم الذي أعاد توزيع العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية يتخللها أجازات مطولة لكل فصل دراسي، بالإضافة إلى أجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني الماضية.

وطبقا للتقويم الدراسي الجديد فإن الفصل الدراسي الجاري والذي بدأ في 13 جمادي الآخر، سوف يستمر حتى يوم 7 شعبان القادم، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير لهذا العام يوم 17 شعبان وينتهي مع بداية شهر ذي الحجة، ويشهد الفصل الدراسي الثالث أجازتين مطولتين بالإضافة إلى أجازة عيد الفطر المبارك.

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يشهد  العام الدراسي الجاري العديد من التعديلات في التوقيتات وطبيعة ممارسة النشاط التعليمي والذي استمر حضوريا في مجمله.

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أجازة مطولة لمدة أربع أيام تبدأ من الأربعاء القادم
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أحمد ياسين

محاسب مصرى مهتم بالكتابة الصحفية والمقالات البحثية والتاريخية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الابداع والتميز دائما.


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