أوقات عمل الجوازات السعودية خلال إجازة عيد الفطر 1443 هجري
أعلنت دائرة الجوازات في المملكة العربية السعودية عن أوقات الدوام في عيد الفطر المبارك 1443-2022، حيث يهتم الكثير من المواطنين السعودين بالإجازات الخاصة بدائرة الجوازات، وذلك لمعرفة مواعيد العمل، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواعيد العمل في دوائر الجوازات في عيد الفطر المبارك 2022.
المديرية العامة للجوازات السعودية
هي أحدي الدوائر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتعمل على تقديم خدمات الإقامة في المملكة أو الدخول والخروج و إصدار جواز السفر السعودي، وغيرها من الخدمات الأخري، إنشأت في مكة المكرمة وكانت ملحقة بالإدارة العامة للشرطة السعودية، وبعد ذلك تم فصلها عن المديرية العامة وتبديل أسمها إلى المديرية العامة للجوازات والجنسية، وبعدها مرت بعدة مراحل إلي أن وصلت على ما عليها في هذا الوقت الراهن.
أوقات العمل خلال إجازة عيد الفطر 2022
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية باستمرار خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع إدارات الجوازات في المناطق للحالات الطارئة، في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، من الساعة الثامنة صباحاً حتي الثانية مساءً، من يوم الثلاثاء حتي يوم الجمعة طيلة أيام العيد المبارك للحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها من الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصة أبشر.
طرق التواصل مع مكتب الجوازات السعودي
وضعت المديرية العامة للجوازات السعودية عدة طرق للتواصل لمعرفة ساعات عمل الجوازات خلال أيام عيد الفطر المبارك 1443، وهي كالتالي:
- موقع المديرية العامة للجوازات من هنا.
- حساب تويتر الجوازات السعودية الرسمي من هنا.
- الرقم الساخن (992).
- رقم الهاتف (+ 966114771100/0114057000).
- رقم الفاكس (+966114778835).