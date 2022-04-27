أوقات عمل الجوازات السعودية خلال إجازة عيد الفطر 1443 هجري

منى إسماعيل

أعلنت دائرة الجوازات في المملكة العربية السعودية عن أوقات الدوام في عيد الفطر المبارك 1443-2022، حيث يهتم  الكثير من المواطنين السعودين بالإجازات الخاصة بدائرة الجوازات، وذلك لمعرفة مواعيد العمل، خاصة في المناسبات الدينية والأعياد، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواعيد العمل في دوائر الجوازات في عيد الفطر المبارك 2022.

مواعيد عمل الجوازات السعودية خلال عيد الفطر المبارك 2022
المحتويات
المديرية العامة للجوازات السعودية
أوقات العمل خلال إجازة عيد الفطر 2022
طرق التواصل مع مكتب الجوازات السعودي

المديرية العامة للجوازات السعودية

هي أحدي الدوائر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وتعمل على تقديم خدمات الإقامة في المملكة أو الدخول والخروج و إصدار جواز السفر السعودي، وغيرها من الخدمات الأخري، إنشأت في مكة المكرمة وكانت ملحقة بالإدارة العامة للشرطة السعودية، وبعد ذلك تم فصلها عن المديرية العامة وتبديل أسمها إلى المديرية العامة للجوازات والجنسية، وبعدها مرت بعدة مراحل إلي أن وصلت على ما عليها في هذا الوقت الراهن.

أوقات العمل خلال إجازة عيد الفطر 2022

أبشر تعطي إمكانية تجديد وإصدار جواز السفر السعودي للأطفال الأقل من 15 عاما

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية باستمرار خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في جميع إدارات الجوازات في المناطق للحالات الطارئة، في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، من الساعة الثامنة صباحاً حتي الثانية مساءً، من يوم الثلاثاء حتي يوم الجمعة طيلة أيام العيد المبارك للحالات الطارئة التي لا يمكن تنفيذها من الخدمات الإلكترونية للجوازات عبر منصة أبشر.

أوقات عمل الجوازات السعودية خلال إجازة عيد الفطر 1443 هجري
أوقات عمل الجوازات السعودية خلال إجازة عيد الفطر 1443 هجري

طرق التواصل مع مكتب الجوازات السعودي

وضعت المديرية العامة للجوازات السعودية عدة طرق للتواصل لمعرفة ساعات عمل الجوازات خلال أيام عيد الفطر المبارك 1443، وهي كالتالي:

  • موقع المديرية العامة للجوازات من هنا.
  • حساب تويتر الجوازات السعودية الرسمي من هنا.
  • الرقم الساخن (992).
  • رقم الهاتف (+ 966114771100/0114057000).
  • رقم الفاكس (+966114778835).
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منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.



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