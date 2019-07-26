“ساما” أوقات دوام البنوك في عيد الاضحي 2019 في السعودية

ننشر اليكم اوقام دوام البنوك، حسب مؤسسة النقد العربي السعودي فقد تم تحديد أوقات دوام البنوك تبعاً للتعميم الذي أصدرته “ساما” ، فإن فمن المقرر ان يكون دوام البنوك وتحديد أيام عطلات البنوك، والمصارف العامة خلال عيد الأضحى، وسنتابع معكم كما ايضاً موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1440ه للبنوك والخدمات البنكية المقدمة خلال العيد، موعد صلاة عيد الاضحى 2019 – 1440.

موعد دوام البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

وتبعاً لذلك وأوضحت المؤسسة، وفق التعاميم الصادرة فقد تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك والمصارف العامة وشركات التمويل وشركات التأمين والمهن الحرة سوف تكون كما يلي:-

تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 7 ذي الحجة، الموافق 8 أغسطس 2019

تستأنف أعمالها يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18 أغسطس (حسب تقويم أم القرى).

تعرف على

خدمات البنوك والمصارف العامة للحجاج والمعتمرين

نظراً لتوافد الحجاج والمعتمرين خلال موسم الحج، فقد تقرر استمرار عمل المكاتب والفروع الموسمية للبنوك والمصارف العامة في مكة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وكذلك في المشاعر المقدسة ومدينتي حجاج الجو والبحر والمنافذ الحدودية.

وسيكون ذلك طوال أيام موسم الحج 1440 وحتى يومي الجمعة والسبت، كما تقرر أيضاً فتح بعض فروع البنوك والمصارف العامة خلال عطلة الأعياد في بعض الأماكن المزدحمة بالسكان التي من الضروري أن يلجأ المواطن فيها للتعامل مع البنوك.

فى حين سوف تكون مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة بصفة مستمرة خلال موسم الحج، بما في ذلك يوما الجمعة والسبت لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار. كما أوجبت على البنوك فتح عدد من فروعها في المناطق الآهلة والمزدحمة بالسكان والأماكن التي تستدعي الحاجة للتعامل مع البنوك، وفي المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترات معينة خلال عطلة العيد، مع إبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة. فيما شددت على شركات التأمين وشركات المهن الحرة التي تقدم خدمات التأمين الصحي التأكد من استمرار العمل في أقسام مطالبات التأمين الصحي طوال فترة إجازة عيد الأضحى، لتلبية احتياجات المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.

موعد دوام البنوك السعودية بعد عيد الأضحى وفي الأيام العادية

تبدأ البنوك السعودية الدوام بعد عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 17 ذي الحجة، الموافق 18 أغسطس (حسب تقويم أم القرى) ، حيث يبدأ الدوام بالنسبة لاستقبال العملاء من الساعة 8 صباحا الى 3 مساءا.