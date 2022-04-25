أهم ما يميز بطاقة الحسم الشهري من بنك الراجحي البلاتينية

تعتبر بطاقة فيزا الحسم الشهري من بنك الراجحي نوع من أنواع البطاقات الائتمانية، والتي قد أصدرها مصرف الراجحي حديثًا كما أنها تعد واحدة من أهم مزاياه، حيث أن عملها متوافق تمامًا مع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية، ومن الممكن لجميع عملاء بنك الراجحي أن يحصلوا على أي بطاقة ائتمانية بداخل الأراضي السعودية، ولكن لا بد وأن يتم السداد لقيمة الرسوم المحددة لبطاقة الحسم والتي سنعرضها من خلال مقالنا هذا، مع التعرف بشكلٍ أكثر على تفصيل البطاقة المعروفة بالحسم الشهري الصادرة من بنك الراجحي وأهم ما يميزها.

ماهي الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الحسم الشهري من بنك الراجحي:

يتوفر المتقدم على حساب جاري عند بنك الراجحي.

توفير صورة من البطاقة الشخصية للمواطن السعودي، للمقيم توفير وثيقة الإقامة سارية الصلاحية.

توفير خطاب تعريفي من جهة العمل.

يجب على المتقدم تعبئة نموذج طلب بطاقة الحسم الشهري.

يلزم على المتقدم توفير كافة الشروط المطلوبة.

مميزات بطاقة الحسم الشهري من بنك الراجحي:

الرسوم التي تتعلق بالإصدار الخاص بتلك البطاقة تعد مجانية.

البطاقة تضيف للعميل عدد عشرة آلاف النقاط تخص برنامج إنماء.

من خلال هذه البطاقة يمكن التواجد بالصالات الخاصة بكبار الشخصيات عن طريق منصة دراجون باس.

بطاقة الحسم الشهري يمكن من خلالها التسوق عبر الانترنت فهي آمنة.

يمكن لباقي أفراد الأسرة الحصول على بطاقة الحسم من الراجحي.

بطاقة الحسم تتيح لك فرصة الحصول على 4 نقاط على كل ريال عند الشراء المحلي، أما بالنسبة لشراء الدولي 5 نقاط ويمكن تحويل هذه النقاط إلى مكافأة والاستفادة منها.

ماهي رسوم بطاقة فيزا الحسم الشهري للراجحي:

الرسوم الخاصة بتلك البطاقة تصل لحوالي مائة وخمسة ألف ريال، والتي يتم خصمها خلال فترة التفعيل للبطاقة.

أنواع بطاقات الائتمان الخاصة ببنك الراجحي: