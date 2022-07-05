أهم تفاصيل نشرة اكتتاب شركة الأمار الغذائية في السوق الرئيسي السعودي

يبحث الكثير من مستثمري المملكة العربية السعودية والمستثمرين الخليجيين عن تفاصيل اكتتاب شركة الأمار الغذائية، وهذا بعد أن أعلنت مجموعة تداول السعودية عن أن الشركة سوف تقوم بطرح 10.63 مليون سهم في السوق الرئيسية السعودية، تعرف على تفاصيل اكتتاب شركة عبد الله العثيم، تعتبر شركة الأمار الغذائية من الشركات الرائدة في مجال إدارة وإنشاء المطاعم المتخصصة في الأطعمة والوجبات السريعة وبيتزا، ومن خلال هذا المقال سوف نسلط الضوء على أهم النقاط التي جاءت في نشرة اكتتاب شركة الأمار الغذائية.

اكتتاب شركة الامار الغذائية

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها الرسمية على طرح شركة الأمار الغذائية 9 مايو 2022، وعليه قامت الشركة بالعمل على إصدار نشرة الاكتتاب التي تحتوي على جميع التفاصيل التي تخص نظام الشركة الاستثماري ووضع الشركة في اكتتاب السوق الرئيسية، لذلك يبحث الكثير من المستثمرين عن طريقة لتحميل نشرة اكتتاب الشركة وعن تفاصيل اكتتاب الشركة.

نشرة اكتتاب شركة الأمار الغذائية

كما أوضحنا سابقا أن نشرة شركة الأمار الغذائية تُعد هي الملف الوحيد الذي يحتوي على كل التفاصيل التي تخص اكتتاب الشركة، ويمكن الحصول على نشرة اكتتاب شركة الأمار الغذائية من هنا، وهذا لكي تتمكن من الاطلاع على نظام الشركة الاستثماري، وعليه تقرر هل سوف تكتتب في هذه الشركة أم لا.

تفاصيل هامة تخص شركة الأمار الغذائية

كما ذكرنا في المقدمة أن شركة الأمار الغذائية تعد من الشركات الكبرى التي تعمل في مجال المطاعم والوجبات السريعة، ولكبر مجال المطاعم والمأكولات يكن لشركة الأمار الغذائية وضح كبير في السوق الرئيسي السعودية، لهذا قررت الشركة 41.7 % أن تطرح نشرة 41.7 % من أسهمها للاكتتاب.

وسوف يكون الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد في الشركة هو 10 أسهم فقط، والحد الأعلى لاكتتاب الأفراد هو 300000 سهم، ويكون الحد الأدنى لاكتتاب المؤسسات هو 100000 سهم، والحد الأعلى هو 1274999 سهم.

موعد اكتتاب شركة الأمار الغذائية

ومن المقرر أن تبدأ فترة عملية بناء السجلات واكتتاب المؤسسات يوم 20 يونيو 2022 وسوف تستمر لمدة 8 أيام أي حتى يوم 27 يونيو 2022، وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 20 يوليو 2022 وتستمر لمدة يومين أي حتى 21 يوليو 2022.