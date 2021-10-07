أهم تخفيضات بنده وهايبر بنده عروض حتي 75% بمناسبة الذكرى السنوية

تقدم بنده وهايبر بنده عروض حتي 75% بمناسبة الذكرى السنوية على جميع المقتضيات وتستمر التخفيضات لمدة 8 أيام بداية من اليوم، تشمل جملة كبيرة من المنتجات التي يبحث عليها المواطن بداية من الأطعمة مروراً بالخضراوات والفاكهة حتي تصل إلي الأجهزة بجميع انواعها موبايلات، غسالات، ماكواه، وغلايات مياه وغيرها من العروض والتخفيضات التي توضحها إليكم مجلة بنده الأسبوعية، لذا تجد في هذا التقرير العرض الجديد من التخفيضات المستمر لمدة تتجاوز الأسبوع.

بنده هايبر بنده عروض حتي 75% بمناسبة الذكرى السنوية

عندما تفتح مجلة عروض بنده تجد في الصفحة الأولي من المجلة تخفيضات على التالي (تفاح جالا إيطالي وفرنسي وتشيلي، طحين فاخر البيكر، سكر ناعم الأسرة، شبيهة قشطة المراعي، جبنة مربعات كيري) بينما تضمنت عروض الصفحة الثانية (لحوم بقري برازيلي قليل الشحم، روستر بقري برازيلي، لبنة تركية داري، طبق بيض فقيه أبيض، جمبري مزارع، قاروص)، كما جاءت عروض الصفحة الثالثة من المجلة بها مناديل للوجه، سمن نقي المراعي، ملح طعام ساسا، هيل أخضر زينا 250 جرام، كيك الشوكولاتة، شعرية سريعة التحضير، ارز أبيض بنجابي الشعلان)، وإليكم رابط خصومات بنده.

مجلة تخفيضات بنده اليوم

عروض اللحوم:

مكعبات بقري أسترالي قليل الشحم بسعر 39.95 ريال سعودي.

برجر بقري برازيلي بسعر 25.95 ريال سعودي.

توب راوند برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي.

ستروجانوف بقري برازيلي 39.95 ريال سعودي.

فخد خروف أسترالي بسعر 58.95 ريال سعودي.

موزه بالعضم أسترالي 43.95 ريال سعودي.

عروض الجبن:

خصومات على الجبنة الرومي 10 ريال سعودي، جاء سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي بدلا من 49.50 ريال.

تخفيض على سعر جبنة موزاريلا فرسانا من 41.95 ريال للكيلو إلي 24.95 ريال سعودي.

خصم على سعر كيلو جبنة ايدام دايلي دايري من 57.75 ريال سعودي إلي 36.95 ريال سعودي.

خليط زبده مملحة ماجرينا سعر الكيلو من 14.95 ريال إلي 8.95 ريال سعودي.

عروض الأجهزة:

تخفيضات على أسعار الخلاط الكهربائي من 159 ريال إلي 109 ريال سعودي.

خصم على الخلاط يدوي أرينا من 175 ريال إلي 119 ريال سعودي.

تخفيض على محضرة القهوة من 479 ريال إلي 299 ريال سعودي.

خصم على بوتجاز التسخين من 139 ريال إلي 109 ريال سعودي.

وإليكم تخفيضات الأجهزة في بنده والمتوفر فيها جميع الأدوات الكهربائية.

وصلنا لختام شرح موضوعنا اليوم بنده هايبر بنده عروض حتي 75% بمناسبة الذكرى السنوية.