أعلنت جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية عن توفر برامج الماجستير والدكتوراه التي يمكن لكافة الطلاب الالتحاق بها وتعتبر جامعة القصيم من أكبر وأفضل الجامعات السعودية على مستوى التعليم الجامعي وتهتم الجامعة بتطوير البرامج الدراسية الحديثة الخاص بها ومن الجدير بالذكر أنه يتواجد في جامعة القصيم العديد من الأساتذة من ذوي الخبرة والثقافة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم برامج الماجستير التي تقدمها جامعة القصيم وشروط الالتحاق بها.

برامج الماجستير المتوفرة في جامعة القصيم

برنامج الماجستير بمجال الأنظمة.

برنامج الماجستير بمجال الآداب في الخدمة الاجتماعية.

برنامج الماجستير في مجال آداب علم الاجتماع.

برنامج الماجستير بمجال العلوم وإدارة الأعمال.

برنامج الماجستير في مجال الرياضيات، والرياضيات التطبيقية.

برنامج الماجستير بعلوم الحاسب الآلي.

خطوات التقديم في برامج ماجستير جامعة القصيم

في البداية يقوم الطالب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة القصيم https://gsd.qu.edu.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها إلى برنامج الدراسات العليا.

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة والنماذج الخاصة بالشهادات المطلوبة.

الضغط على الموافقة على نظام الإقرار.

الخطوة التالية يقوم الطالب باختيار البرنامج المراد الالتحاق به.

إدخال المستندات المطلوبة وطباعة الطلب.

الشروط المطلوبة للالتحاق ببرنامج الماجستير في جامعة القصيم