أهم الشروط للحصول على طلب الإعفاء من بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي من بين أكبر البنوك الإسلامية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الراجحي تمويلات مادية مختلفة لجميع العملاء الأفراد أو الشركات، كما أنه تم إصدار قرار من خادم الحرمين الشريفين في حالة وفاة المقترض أو أصبح عاجز عن العمل يتم الإعفاء التام من باقي الأقساط، وبالتالي في مقالنا هذا سنتعرف على أهم شروط الإعفاء من تسديد الأقساط لبنك الراجحي، للحصول على المزيد من المعلومات عن تمويل الراجحي من هنا.

ماهي أهم شروط الإعفاء من سداد قروض بنك الراجحي:

في حالة وفاة العميل المقترض من بنك الراجحي، يتم إعفاء أسرة المتوفي من تسديد الأقساط المتبقية عليه.

وأيضا يتم الإعفاء في حالة كان العميل المقترض أصيب مرض أو عجز أو حادث وأصبح غير قادر على العمل.

يشترط على العميل تقديم شهادة طبية تثبيت الحالة الصحية.

يشترط أيضا تقديم نسخة من بطاقة العائلة.

وأخيرا إحضار وثيقة توضح الوضع المادي والإقتصادي للمقترض، من أجل الإعفاء التام من باقي الأقساط التي عليه.

خطوات تقديم طلب الإعفاء من سداد الأقساط لبنك الراجحي:

أولا يجب التوجه للموقع الرسمي لبنك الراجحي الإلكتروني.

ثم يجب إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة بالمكان المخصص لها.

وبالتالي إرفاق صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من وثيقة الإقامة.

وأيضا تقديم وثيقة تثبيت الحالة الصحية أو المادية للمقترض، وكذلك قيمة المبلغ المتبقي على العميل.

وأخيرا يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الحالات التي لا يقبل فيها طلب الإعفاء من سداد المديونية لبنك الراجحي: