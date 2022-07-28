أهم أخبار المملكة التي تهم المصريين والخدمات التي يبحثون عنها

تتنوع الأخبار الموجودة داخل المملكة العربية السعودية حيث يبحث المقيمين داخل المملكة دائماً عن الخدمات التي تُقدم لهم لاستغلالها والاستفادة منها، وأبرز هذه الخدمات التي تقدمها المملكة هي الخدمات المرورية عبر الإنترنت وخدمات الإقامة والتأشيرة وطرق الاستعلام عن العنوان الوطني وطباعته والاستعلام عن فاتورة الكهرباء وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية.

تفاصيل عن جهاز البصمة لمنصة أبشر

تعتبر منصة أبشر واحدة من أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية التي تقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية لجميع المواطنين المقيمين في المملكة، وأطلقت الحكومة السعودية منذ فترة كبيرة تسهيلاً على المواطنين إتمام الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني والتي كانت من قبل تتم عن طريق الذهاب إلى مقر حكومي لإتمام الخدمة والاستفادة منها، إلا أن النظام الإلكتروني أصبح يوفر كثيراً من الوقت والجهد على المواطنين.

ويبحث البعض عن جهاز البصمة لأبشر لتفعيل حساباتهم على المنصة الأشهر داخل المملكة حيث يتمكن المواطن من تفعيل حسابه عبر الموقع الإلكتروني أبشر أو من خلال الصراف، ووفرت المملكة العربية السعودية عدد كبير من أجهزة الصراف الخاصة بأبشر لتوثيق الصمة بسهولة ويسر وتعد ذلك الخدمات من الأمور التي سهلت كثيراً على المواطنين داخل المملكة.

استعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية

يبحث عدد كبير عن طريقة استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية التأمينات، حيث يأمل الجميع في استغلال الخدمة التي أطلقتها المملكة للاستعلام عن طريق رقم الهوية بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة، وأوضحت المملكة أن الخدمة تُقدم عن طريق تطبيق تأميناتي الذي يقدم عدد كبير من الخدمات المتاحة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

وللاستعلام عن المستحقات المالية يدخل المواطن على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن ثم الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة في الخانات المحددة وإدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمواطن، ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وهكذا حتى يطلب الموقع إدخال رقم الهوية الخاص بالمواطن وعند إدخاله سيظهر الاستعلام المراد الاستفادة منه عن المستحقات المالية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء يعتبر واحد من أهم التطبيقات الهامة والخاصة بشركة الكهرباء السعودية، ويعد هذا التطبيق الأسهل في التعامل للمواطن حيث يتمكن المواطن من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بطريقة سهلة وبسيطة جداً بطريقة إلكترونية ومعرفة كل تفاصيل الفواتير المستحقة والمراد سدادها، ويعد التطبيق متاحاً على كل الهواتف المحمولة أندرويد وأيفون ويمكن تنزيله بسهولة من متجر جوجل بلاي.

ويمتلك التطبيق عدد من المميزات التي تميز التطبيق عن غيره من التطبيقات حيث يتميز يمكن التطبيق المواطن استعراض شرائح الكهرباء بالإضافة إلى استعراض جميع البيانات الخاصة بالسداد وإيضاح فاتورة كهربية تعرض جميع البيانات الخاصة، ويمكن الاستعلام حالة طلب خدمة كهربائية، ويستعلم المواطن عن فاتورة الكهرباء عبر التطبيق بطريقة بسيطة حيث يسجل المواطن تسجيل دخول باسم المستخدم ورقم المرور ثم الذهاب إلى الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة وإطهار كافة التفاصيل بالفواتير المستحقة.

تجديد جواز السفر ورسوم التجديد

يتساءل معظم المواطنين عن طريقة رسوم تجديد الجواز الخاص بهم، ويعتبر جواز السفر واحد من أهم الأوراق التي يجب امتلاكها حيث لا يستطيع المواطن التحرك والسفر دون الجواز، ويعتبر جواز السفر السعودي وثيقة هامة تثبت جنسية حامل الجواز، لذا يجب على المواطن أن يتابع حالة جواز سفره ومتابعة موعد انتهاء الجواز لتجديده على الفور حتى يتمكن المواطن من السفر إلى خارج البلاد بكل سهولة دون التعرض إلى مضايقات قد تتسبب في تعطيل السفر أو أي أمور أخرى.

وتعد رسوم الجواز أمراً يبحث عن الجميع وتختلف قيمة الرسوم الخاصة بتجديد الجواز على حسب المدة التي يقوم المواطن بتجديدها، وبلغت رسوم تجديد جواز السفر لمدة خمسة سنوات 300 ريال سعودي فقط لا غي، بينما تبلغ رسوم الجواز الذي يُجدد لمدة عشر سنوات 600 ريال سعودي فقط لا غير، وهذه الرسوم تم تحديدها للأشخاص التي يبلغ عمرها 21 عاماً فأكثر.

عروض شركة الاتصالات السعودية سوا نت

تقدم شركة الاتصالات السعودية عدد من العروض التي توفر مبالغ كبيرة على المواطنين، وأبرز هذه العروض عروض سوا التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، وتقدم الشركة خدمات متميزة مقابل سعر منخفض، وأبرز العروض هو عرض ال 65 ريال الذي يعطي للمشترك 5 جيجا إنترنت لاستخدام الإنترنت اليومي ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام وواتس اب، كما تضيف الباقة 2 جيجا إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي.

ولتفعيل باقة 65 ريال الشهيرة هناك عدد من الخطوات السهلة والبسيطة، للاشتراك يجب إرسال رسالة على الرقم 900 وهذه الرسالة محتواها أربع أرقام 7065 ومن بعد إرسال الرسالة والتأكد من صحة الأرقام ثم انتظار رسالة على البريد الإلكتروني للتأكد على الاشتراك في هذا النظام، ويعتبر هذا النظام من أفضل الأنظمة الاقتصادية التي توفرها الشركة السعودية بمبلغ منخفض من المال.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يأمل في الفترة الأخيرة الملايين من المواطنين داخل المملكة لمعرفة أماكنهم وتحديد موقعهم على الخريطة عن طريق معرفة العنوان الوطني، وتوفرت خدمة معرفة العنوان الوطني على محرك البحث جوجل حيث يبحث عدد كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمة ومعرفة موقع الجغرافي على الخريطة، يأتي ذلك في إطار جهود المملكة في عمليات التحول الرقمي التي بدأت منذ فترة وتستمر حتى الأن لتحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية بدلاً من التزاحم والتكدس في المقرات الحكومية.

ويعتبر العنوان الوطني حالياً واحد من أهم الأشياء التي يجب أن يعرفها للوطني الذي تسهل عليه عملية إرسال واستلام الأوراق، ويدخل المواطن على المنصة بطريقة سهله ويسجل الدخول ويدخل المواطن رقم هويته ورقم المرور الخاص به لكي تتم عملية تسجيل الدخول بصورة صحيحة.

حجز موعد المرور عبر تطبيق أبشر

يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن رابط حجز موعد المرور، ووفرت الأن المملكة عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها خدمات المرور حيث يُسمح للمواطن أن يجدد رخصته أو ينشأ رخصة جديدة عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تم توفيرها لتسهيل عملية التجديد وتبسيطها حيث أنه في ظل منظومة التحول الرقمي أصبحت معظم الخدمات الموجودة في المملكة إلكترونية، لتصيح الخدمات أسهل وأبسط لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

ويعتبر تطبيق أبشر واحد من أبرز التطبيقات التي توفر إمكانية القيام بتجديد الرخصة أو إنشاءها بطريقة سهلة وبسيطة للجميع، حيث يدخل المواطن إلى الموقع ليلاقي عدد كبير من الخدمات ويختار الخدمة المراد استخدامها ويسجل بياناته حيث رقم الهوية ورقم الهاتف والرقم المروري الخاص بالمواطن الذي يريد الخدمة، ثم تتم عملية تسجيل الدخول.

طباعة العنوان الوطني

يعتبر العنوان الوطني واحد من أهم الأشياء المطلوبة داخل المملكة العربية لكل المواطنين، لذلك فإن معرفة العنوان الوطني أصبحت ضرورة هامة لكل الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك فإن طباعة العنوان الوطني أيضاً أصبح من الأمور الضرورية والواجب فعلها.

وتوفر المملكة خدمة الطباعة إلكترونياً عبر موقع العنوان الوطني سبل عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع وإتباع الخطوات الخاصة بالموقع، وإضافة الرقم الخاص بالهوية ثم إظهار العنوان الوطني الخاص بالمواطن.