أهلية الضمان المطور نفاذ وجميع التفاصيل الخاصة بزيارة الباحث الاجتماعي والوثائق المطلوبة

تزامنًا مع اقتراب صرف الدفعة الجديدة من دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور لشهر ديسمبر المقبل، نشرت الصفحة الرسمية لخدمة عناية العملاء لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر، تفاصيل وأخر أخبار الضمان، وكافة التفاصيل الخاصة بزيارة الباحث الاجتماعي، والوثائق المطلوب تقديمها من قبل الأسرة له.

أخر أخبار الضمان المطور

وأوضحت المنصة بأن جميع الوثائق المُسجلة على منصة الدعم والحماية من قبل الأسرة، لابد من تقديمها عن زيارة الباحث الاجتماعي، مثل بطاقة الهوية الوطنية، وصكوك العقارات والمركبات، بالإضافة إلى صك الطلاق أو عقود الإيجار وصك الحضانة والتقارير الطبية، وغيرها من شهادات الميلاد والشهادات الأخرى وفق ما تم تسجيله إلكترونيًا.

أهلية الضمان الاجتماعي نفاذ

أما فيما يتعلق بالاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال بوابة نفاذ، فيُمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع النفاذ الوطني الموحد.

ثم تسجيل رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

ثم اضغط تسجيل الدخول.

ثم اضغط على الخدمات.

ثم انقر فوق منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالأسفل.

وفور استيفاء الخطوات السابقة، سيتم تحويلك إلى صفحة المستخدم عبر بوابة الضمان المطور، يجب عليك فورًا الضغط على برامج الدعم الخاصة بي أسفل الصفحة، ثم الضغط على برنامج دعم الضمان الاجتماعي، ومن ثم الوقوف على حالة الأهلية هل هي مؤهل أو غير مؤهل أو قيد الدراسة، ومن ثم رفع اعتراض في حالة غير مؤهل.