خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

يعد الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الدعم الهامة والتي تهدف إلى ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها، حيث يتم مساعدة الأفراد من الفئات الأشد حاجة، وتم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للأفراد، ويهدف إلى تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، من تقديم دعم مادي للفئات المستفيدة، وتحويلهم إلى أفراد منتجين من خلال برامج التأهيل والتدريب لهؤلاء الأفراد مع تقديم عروض العمل المناسبة لهم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور :-

شهد عمليات التسجيل في الضمان الاجتماعي ضغط كبير من قبل المواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة، والذين يحق لهم التسجيل في الضمان بهذه الخطوات البسيطة:-

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يتم الضغط أيقونة تسجيل جديد في حالة ما إذا لم تكن مسجلاً من قبل في هذه المنصة.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

قم بإدخال تاريخ الميلاد بالهجري ثم إدخال رقم الجوال، ثم الرمز المرئي.

وأخيراً قم برفع كافة الوثائق والمستندات المطلوبة.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية:-

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمام الأفراد الذين قاموا بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، معرفة نتيجة الأهلية، بمعني هل تم قبولهم في البرنامج أم، وذلك وفق الخطوات الآتية:-

* الدخول على الرابط السابق.

* يتم اختيار تبويب المعلقات، لكي يمكنك من التعرف على ما إذا تم وضع أية مبالغ مالية في الحساب أم لا.

* فى حالة وجود مبالغ مالية في الحساب، فهذا يعني بأنك مؤهل.

* بعد ذلك سوف تأتيك رسالة نصها ما يلي” تم التحقق بنجاح الضمان الاجتماعي” وهذا يعني بأنك مؤهل للاشتراك في البرنامج.

* بعد مرور نحو شهر وبعد أن يتم التحقق من رقم الآبيان الخاص بك سوف يتم إيداع المبالغ المالية لك في حسابك.

معنى رسالة تم التحقق بنجاح الضمان الاجتماعي:-

هذه الرسالة تعني بأنه تم التحقق من أهليتك للاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، نظراً لانطباق الشروط الخاصة بالأهلية عليك وهي كالتالي:-

* أن يكون المستحق للمعاش سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل المملكة.

* يستثني من شرط الجنسية السعودية الفئات الآتية:-

1- زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته والذين لديهم أبناء سعودين.