أهداف برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس بالمدينة المنورة

منذ ساعات ماضية أعلن التجمع الصحي بالمدينة المنورة عن مبادرة برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس والذي تم تطبيقه مع أول يوم من الأسبوع الجاري، وقد تعاونت مع الإدارة التعليمية بالمدينة مع هيئة التجمع الصحي في تطبيق هذا البرنامج، وقد أكدت المصادر أن مثل تلك البرامج الصحية تهدف إلى الحفاظ على صحة الطلاب خاصةً المستجدين، أما عن بقية تفاصيل الخبر فنحن سوف نذكره في مقالنا هذا من خلال الموقع المميز “نجوم مصرية”.

برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بالمدينة المنورة، مصدر الصورة: موقع مجمع المدينة الصحي على تويتر+ كانفا

أهداف برنامج الفحص الاستكشافي

أوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة الأهداف المرجو تحقيقها من برنامج الفحص الاستكشافي، وأن مثل تلك الأهداف تتمثل في النقاط الآتي ذكرها:

اكتشاف أي مشاكل صحية يعاني منها الطالب.

الوقوف على الاضطرابات السلوكية التي تشوه تعامل الطالب مع زملائه.

اكتشاف أي مشاكل نفسية بالطالب.

العمل على تجهيز قاعدة بيانات من النوع الصحي لاستخدامها فيما بعد في السياسات الصحية المتبعة مستقبلًا.

تحقيق الرعاية الصحية للطلاب داخل المدارس والعمل على حل مشاكلهم السلوكية والنفسية بقدر الإمكان.

العمل على توعية الطلاب وإمدادهم بالمعلومات الصحية اللازمة المناسبة لأعمارهم.

تثقيف الطلاب من الناحية السلوكية وكيفية التعامل مع الآخرين.

#خبر || 🗞️ بالتعاون مع إدارة التعليم ولضمان بيئة تعليمية آمنة ..

إطلاق برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس بمنطقة #المدينة_المنورة #تجمع_المدينة_الصحي#صحتكم_غايتنا pic.twitter.com/ECDtJlmHjS — تجمع المدينة المنورة الصحي | MHC (@med_cluster) September 4, 2023

الطلاب المستهدفين

يذكر أن برنامج الفحص الاستكشافي لن يتم تطبيقه إلا على شريحة معينة من الطلاب وليس الجميع، وأن هذا البرنامج سوف يتم تطبيقه مع عدة برامج مساندة مثل التوعية الصحية بالمدارس، وكذلك الزيارات الميدانية، أما عن الطلاب المستهدفين فبيانهم على حسب المرحلة المدرسية الخاصة بهم على النحو الآتي: