أهداف الهوية البصرية 1444 تقويم الفصل الدراسي الجديد بعد التعديل

تم الإعلان عن الهوية البصرية مع بداية العام الدراسي الجديد الذي يتبقى أيام قليلة عن قدومه، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عنها مؤخرًا، وذلك قد يكون بسبب عودة الطلاب، والطالبات إلى المدارس والجامعات، وهذه الهوية لكي يتم تحفيز الطلاب والانتظام في الدراسة مع بداية اليوم الأول من الدراسة بنشاط وحيوية، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تخص الهوية البصرية.

الهوية البصرية 1444

أعلنت وزارة التعليم السعودية برئاسة وزير التعليم “حمد آل شيخ” عن الهوية البصرية التي تساعد الطلاب في الانتظام خلال الأيام الدراسية مع بداية العام الجديد، وهذه الهوية التي تهدف إلى التالي:

تأكيد أدوار التحقيق تطلعات المستقبلية، وذلك الأمر الذي يتمثل في عودة جميع الطلاب إلى الدراسة بحضور منتظم مع بداية العام.

تهدف وزارة التعليم السعودية إلى تحقيق أهداف وطموحات الطلاب، وذلك لكي يتم تكوين مواطن منافس.

تعمل الهوية على وضع الجدية والنشاط بين جميع الطلاب في المجالات التربوية.

ومن خلالها يتمكن الطلاب من الاشتراك في صنع المستقبل وأيضاً لكي يقوموا بالتعامل مع المستوى الوطني.

هدف الهوية هو توحيد الاحتفال مع بداية العام الدراسي للكثير من الادارات في المناطق التي تكون بداخل المملكة العربية السعودية.

تقويم الفصل الدراسي الجديد 1444 بعد التعديل

أعلنت وزارة التعليم السعودية بتحديد التقويم الدراسي لعام 1444ه‍، وهذا التعديل الذي أصبح بعد آخر تعديل حدث، وهو كالتالي:

بداية الفصل الدراسي الأول يوافق يوم 1 صفر لعام 1444ه‍ وهذا اليوم الذي يوافق يوم الاحد، بالتاريخ الميلادي 28 من شهر أغسطس لعام 2022.

كما أن بداية الفصل الدراسي الثاني يوافق يوم 10 جمادي الأولى 1444ه‍ في يوم الأحد، ويوافق ميلاديًا 4 ديسمبر لعام 2022.