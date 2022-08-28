أنواع فتح حساب الراجحي للنساء 1444 وتخصيص بطاقة “لكِ” الائتمانية

مصرف الراجحي من المصارف الإسلامية السعودية الرائدة في عالم المعاملات المصرفية والاستثمارية، حيث يقدم خدمات مصرفية للكافة داخل المملكة، ولم ينسي النساء والعائلة، حيث خصص فتح حساب الراجحي للنساء بسهولة أون لاين عبر النت من خلال موقعه الإلكتروني، والاختيار بين 3 حسابات، كما خصص للنساء بطاقة “لكِ” الائتمانية التي من خلالها تستفيدي من العروض والخصومات في منافذ البيع النسائية، كذلك خصص فروع مصرف الراجحي للنساء من أجل الحصول على المنتجات المصرفية والخدمات في بيئة خاصة تتميز بالراحة.

فتح حساب الراجحي للنساء 1444

تتمكن النساء داخل السعودية من فتح حساب جاري أون لاين بسهولة من خلال موقع الراجحي أو تطبيق مصرف الراجحي، ثم الدخول على الخدمات المصرفية للنساء التي خصصها مصرف الراجحي لتقديم خدمة مميزة لملائمة احتياج النساء، من خلال توفير بطاقة لكِ الائتمانية، وتقديم فروع مخصصة للنساء فقط.

أنواع حسابات الراجحي للنساء

ولمن تريد فتح حساب فإن المصرف يضع لكٍ 3 حسابات للاختيار منهم وهم:

فتح حساب جاري: ويتميز بسهولة إيداع وإدارة أموالك من خلال خدمة مصرفية عبر الإنترنت.

حساب التميز: عضوية التميز تقدم للعملاء المتميزين، حيث تقديم خدمات عالية المستوى من الاستقبال في ثالات “التميز”، مع الإعفاء من رسوم العمليات المصرفية التي تجريها عبر القنوات الإلكترونية، مع الحصول على بطاقة فيزا سيجنيتشر.

حساب الخاصة: لعملاء المصرفية الخاصة خدمات ومنتجات حصرية تمنحك الحصول على بطاقة ائتمان فيزا إنفينيت مجانية، وأيضًا بطاقة ائتمان إضافية للعائلة.

شروط فتح حساب التميز الراجحي للنساء

لكل حساب من الحسابات الثلاثة شروط مخصصة، وقد سبق وقدمنا لكم شروط فتح حساب جاري، وإذا أردت أن يكون لديك حساب التميز فإنه يتطلب بالإضافة لشروط فتح الحساب التأهل لعضوية التميز بالشروط التالية:

فتح حساب جديد، ويكون المبلغ به لا يقل عن 250 ألف ريال.

أو يكون لديك في حسابك ارصده لا تقل عن 100 ألف ريال عن فترة 6 أشهر الأخيرة.

أو توافر شرط تحويل راتب لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي.

خدمات مصرف الراجحي للأفراد سواء نساء أو رجال عديدة ومتنوعة، كما خصص المصرف فتح حساب للأطفال القصر من بلغ الخامسة عشر عام، ويعمل المصرف في تقديم خدماته المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.