أخبار السعودية

النيابة العامة توضح أنواع الأدلة الرقمية “المُعتبرة”، وتحذِّر من ارتكاب جريمة “التشهير بالآخرين”

محمد خير الحوراني

أكَّدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنَّ‏ الأدلة الرقمية تحوز ثبوتية عالية وحجية معتبرة، كما أنَّها تنال قيمتها القانونية حيال الدعوى الجزائية وتُرتب كافة آثارها.

أنواع الأدلة الرقمية "المُعتبرة"

أنواع الدليل الرقمي

وأوضحت النيابة العامة في المملكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي المصغر تويتر أنَّ الدليل الرقمي يشمل كُلًّ من:

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  1. السجل الرقمي.
  2. المحرر الرقمي.
  3. التوقيع الرقمي.

الوسائط الرقمية تشمل جميع الأدلة الرقمية

وأضافت النيابة العامة أنَّ الوسائط الرقمية تضمُّ جميع وسائل الاتصال، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، إضافة إلى أي دليل رقمي آخر.

الحق في السمعة مصون بضمانات قانونية نفيسة

كما كانت النيابة العامة قد أوضحت في وقتٍ سابق أنَّ الحق في السمعة يعتبر من الحقوق الملازمة للشخصية، وأكَّدت أنه حقٌّ مصون بضمانات قانونية نفيسة، وحذَّرت النيابة أنَّه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مبينة أنَّ ذلك يستوجب المُساءلة الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة السعودية أنَّ كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يُعرض نفسه لعقوبة نصل إلى السجن سنة، إضافة إلى الغرامة المالية حتى خمسمائة ألف ريال سعودي.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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