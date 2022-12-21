أخبار السعودية

أنغام تعتلي المسرح في أولى حفلاتها بعد أزمتها الصحية بالسعودية

صلاح عريان

تعتلي المطربة أنغام مساء اليوم الأربعاء مسرح ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلها الغنائي الأول بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها واجرت عمليات جراحية ويعتبر هذا الحلف هو الظهور الأول على المسرح ويقام حفلها الأول ضمن فعاليات مهرجان الدرعية المقام بالمملكة خلال هذا التوقيت، ويشارك الكثير من نجوم الوطن العربي في موسم الدرعية التي ستظهر من خلاله أنغام.

أنغام تعتلي المسرح في أولى حفلاتها بعد أزمتها الصحية بالسعودية 1 21/12/2022 - 1:52 م

شركة روتانا تشارك مقتطفات من بروفات حفل أنغام 

حجز تذاكر حفل موسم الدرعية بعض من ذكرياتي تركي 2022

أدت المطربة أنغام خلال الأيام السابقة العديد من البروفات المكثفة استعدادًا لهذا الحفل الضخم، وشاركت شركة روتانا السعودية خلال صفحتها الرسمية على انستجرام مقاطع صغيرة من البروفات التي اقامتها أنغام وهي تؤدي الأغاني الخليجية استعدادًا لأول حفل غنائي لها بعد ازمتها الصحية.

أنغام تستضيف حميد الشاعري في برنامجها

في سياق آخر تستضيف المطربة أنغام الفنان حميد الشاعري غدًا الخميس والجمعة في برنامجها الخاص “أنغام” على شاشة DMC ومن المقرر أن تتضمن الحلقات حديث عن حياة حميد الشاعري وبداياته الفنية مرورًا بالصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني بالإضافة إلى تقديم باقة من الأغاني بمشاركة أنغام.

Avatar of صلاح عريان
صلاح عريان

محرر صحفي منذ عام ٢٠١٨ ومعد برامج منذ عام ٢٠١٩ حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة الأزهر ٢٠٢٠.

اترك تعليقاً