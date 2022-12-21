أنغام تعتلي المسرح في أولى حفلاتها بعد أزمتها الصحية بالسعودية

تعتلي المطربة أنغام مساء اليوم الأربعاء مسرح ميدان الدرعية بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفلها الغنائي الأول بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها واجرت عمليات جراحية ويعتبر هذا الحلف هو الظهور الأول على المسرح ويقام حفلها الأول ضمن فعاليات مهرجان الدرعية المقام بالمملكة خلال هذا التوقيت، ويشارك الكثير من نجوم الوطن العربي في موسم الدرعية التي ستظهر من خلاله أنغام.

شركة روتانا تشارك مقتطفات من بروفات حفل أنغام

أدت المطربة أنغام خلال الأيام السابقة العديد من البروفات المكثفة استعدادًا لهذا الحفل الضخم، وشاركت شركة روتانا السعودية خلال صفحتها الرسمية على انستجرام مقاطع صغيرة من البروفات التي اقامتها أنغام وهي تؤدي الأغاني الخليجية استعدادًا لأول حفل غنائي لها بعد ازمتها الصحية.

أنغام تستضيف حميد الشاعري في برنامجها

في سياق آخر تستضيف المطربة أنغام الفنان حميد الشاعري غدًا الخميس والجمعة في برنامجها الخاص “أنغام” على شاشة DMC ومن المقرر أن تتضمن الحلقات حديث عن حياة حميد الشاعري وبداياته الفنية مرورًا بالصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني بالإضافة إلى تقديم باقة من الأغاني بمشاركة أنغام.