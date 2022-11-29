أنغام تختار آلام عدم التخدير الكلي بسبب جمهورها

مرت المطربة أنغام خلال الأيام الماضية بأزمة مرضية حادة أجرت خلالها 3 عمليات جراحية متتالية الأمر الذ شغل بال محبيها وجمهورها وخيم عليهم الخوف على حياة المطربة أنغام التي تستحذ على ملايين القلوب من مصر والوطن العربي بأكمله، لذلك أصرت النجمة أنغام بعدم أخذ مخدر كلي أثناء إجراء تلك العمليات من أجل جمهورها.

طبيب أنغام يكشف عن حالتها أثناء العمليات

كشف الدكتور أكرم العدوي الطبيب المعالج للنجمة أنغام عن التفاصيل الكاملة الأزمة الصحية التي أصابة أنغام وحقيقة إصابتها بورم خبيث والذي نفى ذلك كليًا وجزئيًا، بالإضافة إلى تضحية المطربة أنغام من أجل جمهورها وتحمل الألم الشديدة لتعود إلى جمهورها مرة آخرى بسبب التخدير الكلي والتخدير الجزئي، حيث أن المطربة أنغام كانت تعاني من التصاق في الأمعاء، وبإجراء الفحوصات تبين أن الأنسجة خالية من الأورام السرطانية.

العدوي: أنغام اختارت آلام التخدير الجزئي من أجل جمهورها

وأكد الدكتور أكرم العدوي أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني بالقاهرة بأن المطربة أنغام اختارت التخدير الجزئي ولم تخضع للتخدير الكامل الأمر الذي سبب لها آلامًا كبيرة أثناء وإجراء العمليات على عكس التخدير الكامل التي لن تشعر من خلاله بأي ألم ولكنها أختارت الألم حفاظًا على صوتها من أجل جمهورها، بالإضاف إلى أنها رفضت إدخال أنبوب حنجري حفاظًا على أحبالها الصوتية وعدم تعرضها للخطر الذي قد ينجم عنه تغيير في صوتها الأمر الذي قد يحجبها عن الغناء مرة آخرى.