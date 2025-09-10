أخبار السعودية

أنشطة وفعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بجامعة نجران

آياتي خيري

أقامت إدارة جامعة نجران ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية أمس، فعاليات توعوية، بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، الذي يوافق يوم الـ8 من سبتمبر من كل عام، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الخضيري، وذلك بمقر الكلية بالمدينة الجامعية.

وشملت هذه الفعاليات 6 أركان تثقيفية وتوعوية عن العلاج الطبيعي، ودوره في تحسين جودة الحياة، إضافة لإقامة ورشة عمل لطلاب علوم التأهيل عن تقييم مخاطر السقوط والوقاية منه لدى كبار السن.

وفي هذا السياق علق عميد الكلية الدكتور عادل الشهراني، قائلًا أن تنظيم الفعالية؛ يهدف إلى تعريف أفراد المجتمع بأهمية العلاج الطبيعي من خلال توفير المعلومات الصحيحة التي تُسهم في تعزيز الوعي بأهميته ودوره في الحماية من أمراض الشيخوخة.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


