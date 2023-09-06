أنا راضية هذا نصيبي.. زوجين سعوديين يكشفان عن مشاعرهم بعد قصة حب دامت 6 سنوات رغم كلام الناس

بعد رحلة حب استمرت ستة أعوام، نجح الثنائي خليفة وبدرية في تحقيق حلمهما بالزواج على سنة الله ورسوله.

زوجين من السعودية بعد قصة 6 سنوات.

خليفة، في تعبير مليء بالمشاعر، قال: “بعد ستة أعوام من المشاعر المتبادلة وتخطي التحديات الكبيرة، أصبحت اليوم بجانب حبيبتي بدرية كزوج لها على سنة الله ورسوله وأنا سعيد جدا”.

من جهتها، لم تستطع بدرية إخفاء سعادتها حينما وصفت هذا اليوم بأنه تحقيق لحلم طالما تمنته في الأعوام السابقة، حيث قالت “لم يرغمني أحد على الزواج مثل ما هو يحبني فأنا أيضًا أحبه وسعيدة بهذا الزواج”.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعجاب شديد مع قصة الحب التي ربطت بين الزوجين، مشيدين بصدق مشاعرهما واخلاصهما الواضح لبعضهما البعض.

بارك العشرات من السعوديين للزوجين، حيث قال أحدهم “مبروك وألف مبروك الله يسعدهم يا رب ويبارك في زواجهم” وقال أخر “وش هذه الناس ما عاد في وجيههم الحياء و عادي ينشرون قصص حبهم و عشقهم و سوالف معاناتهم !! قسم بالله قلة أدب وأستحي مكانهم”.