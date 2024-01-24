أمير نجران يطلق مبادرة جديدة ويتسلم تقرير هام بشأن المستشفيات

قام صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، بإطلاق مبادرة “الرياضة المكتبية”، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، وعدد من منسوبي صحة نجران.

أمير نجران في مكتبه .. مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

مستشفيات نجران تحقق الإعتماد

وإستقبل سموّه خلال اللقاء تقريراً بعد تحقيق جميع مستشفيات صحة نجران شروط شهادة الاعتماد من المجلس السعودي لاعتماد المنشآت “سباهي” بنهاية العام 2023، لتصبح منطقة نجران أول منطقة تحقق جميع مستشفياتها الاعتماد على مستوى وزارة الصحة، إضافة إلى حصول 56 مركزاً صحياً على شهادة الاعتماد بنسبة تجاوزت 83 % من عدد المراكز الصحية بالمنطقة، وكذلك اعتماد المختبر الإقليمي خلال عام 2022، وذلك بعد اجتياز جميع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية.

تعليق سمو أمير منطقة نجران

وفي السياق ذاته أثنى سموّ أمير منطقة نجران بتحقيق جميع مستشفيات المنطقة للاعتماد على مستوى وزارة الصحة بالمملكة، حاثاً على بذل المزيد من الجهود في سبيل تقديم الخدمات الطبية والصحية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في سهولة الوصول للخدمات والوقاية من الأمراض ضمن بيئة صحية آمنة.

من جانبه قال الدكتور بني هميم أن مبادرة الرياضة المكتبية تهدف لتعزيز الصحة العامة للجسد للوقاية من الإصابات الناتجة عن عدم الحركة لفترات طويلة أثناء الأعمال المكتبية من خلال مجموعة من تمارين تمديد واسترخاء العضلات وزيادة معدل المشي لفترات متكررة خلال ساعات العمل.

وأضاف بني هميم أن المبادرة تساعد على زيادة النشاط البدني والحفاظ على مؤشر العلامات الحيوية للجسم، مستهدفة بذلك القطاع الحكومي والخاص بالمنطقة من خلال تقديم أدوات تساعد على الحد من الإصابات أثناء الجلوس ساعات طويلة وأداء الأعمال المكتبة تحت إشراف كوادر طبية متخصصة في التأهيل الطبي.

تجدر الإشارة إلى ان المملكة العربية السعودية في كافة المدن والمناطق تعمل وفق رؤية 2030 لتطوير المجالات والقطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي لتوفير حياة تليق بالمواطن السعودي وبالوافدين.