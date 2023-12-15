أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح مدرسة مدالك

قام أمير منطقة المدينة المنورة، ورئيس مجلس أمناء “مداك”، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بافتتاح مبنى مدارس “مداك” على مساحة تبلغ حوالي 73 ألف متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 1000 طالب وطالبة، والتي أُنشئت بالشراكة مع عدد من المؤسسات الداعمة والقطاع الخاص.

الصورة من صحيفة الاقتصادية

كما تفقد أمير المنطقة المعامل التعليمية وكذلك القاعات الدراسية في مدارس مداك الحاصلة على اعتماد البكالوريا الدولية وذلك من أجل تقديم البرامج الدراسية للطلاب والطالبات لكي تنمي مهارات البحث والتفكير والتواصل لديهم وترتكز على منح أعضاء هيئة التدريس مرونة عالية في تحديد واختيار استراتيجية التعلّم التي تتلاءم مع المتطلبات التعليمية.

العمل وفق أعلى المعايير

مدارس “مداك” تهدف إلى بناء جيل واعد معزز بجوانب الإبداع والتفكير والابتكار كما تشارك في تنمية وطنه ومجتمعه، وذلك من خلال مختلف المراحل الدراسية التي تبدأ من رياض الأطفال وصولاً إلى المرحلة الثانوية للبنين والبنات وفق أعلى المعايير التربوية وأفضل الممارسات التعليمية.

وتضم مدارس “مداك” التي تأسست في العام 2017، مبنىً مخصصاً لرياض الأطفال، إلى جانب مدارس البنات وتضم أربعة مناطق تعليمية وكذلك مدارس البنين، بالإضافة إلى المراكز الرياضية ومراكز الاستكشاف وثلاث مكتبات رئيسية ومركزاً لمصادر التعلّم، وتضم حوالي ٤٨ قاعة دراسية إلى جانب 11 معملاً للعلوم والتقنية والرياضيات والفنون بالإضافة إلى 50 شاشة تفاعلية وخدمات الإنترنت، فيما تغطي أنظمة الأمن والسلامة كافة مرافق ومباني الأكاديمية.

مداك

مع العلم أن “مداك” تعتبر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤية ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة لتوفر بيئة جذابة للمبدعين والمتميزين وفق أحدث الدراسات المعنية بتطوير المجال التعليمي والذي يحاكي أفضل التجارب العالمية للمساهمة في تقديم تصور جديد في منظومة التربية والتعليم كما تتبنى نماذج ابتكارية وإبداعية تؤهل المعلمين وكذلك الطلاب ليكونوا ﻗﺎدة يساهمون بفاعلية ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ وطنهم.

وفي الختام كرم أمير منطقة المدينة المنورة، الداعمين الرئيسين لمدارس “مداك” وشركائها الاستراتيجيين والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.