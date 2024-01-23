أمير سعودي يتهكم من خيري رمضان بسبب تكريم نجاة الصغيرة بالسعودية

في رد سريع وساخر على تعليق الإعلامي المصري خيري رمضان بشأن تكريم الفنانة المصرية نجاة الصغيرة في المملكة العربية السعودية، الذي أشار فيه إلى أن نجاة الصغيرة التي رفضت الظهور لأكثر من ربع قرن، وكذا رفضت الظهور والتكريم في مصر، عادت لتظهر بعد كل هذه المدة ليتم تكريمها في السعودية خلال حفل Joy Awards.

الأمير السعودي يتهكم من تصريحات خيري رمضان

حيث قام الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، بالرد على تلك الانتقادات من جانب خيري رمضان.

منشور على حساب الأمير السعودي بصيغة التهكم والسخرية

وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة “تويتر”، قال الأمير السعودي عبد الرحمن: “صحيح يا أستاذ خيري كلامك في محله، كيف تذهب فنانة كبيرة مثل نجاة لتكرم في بلد عدو لمصر؟ بلد سعت لإيقاع الضرر وجلب الأذى لمصر على مدى التاريخ، بلد لا تجمعها بمصر لا نسب ولا لغة ولا دين”.

وأضاف الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد معلقا على السعودية: “بلد لم يقف مع مصر ولو لمرة واحدة في تاريخه، بلد لا تربطه أي مصالح بمصر، بلد يخلو من وجود مصريين، بلد أثبتت كل مواقفه العداء والكراهية منذ العدوان الثلاثي سنة 56 مرورا بمؤتمر الخرطوم سنة 67 مرورا بحرب 73، وموقف السعودية بقطع النفط لإلحاق الهزيمة بمصر، بلد لم تقدم لمصر أي شيء غير الأذى والكراهية والعداوة، لا حول ولا قوة إلا بالله”.