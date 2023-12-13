أمير حائل يلتقي مدير إدارة الدفاع المدني السابق والمعين حديثاً

إلتقى الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء مشعل الفهيدي, مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا العميد طارق البليهد.

أمير حائل بصحبة مديري الدفاع المدني السابق والحالي _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وأشاد سموه بما توليه القيادة الحكيمة من دعم واهتمام بخدمات الدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بمتابعة من سمو وزير الداخلية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به رجل الدفاع المدني لخدمة المجتمع وسلامة أفراده، مثنياً على ما قام بها اللواء الفهيدي من جهود مقدرة خلال فترة عمله في المنطقة ، متمنياً له مزيداً من التوفيق في حياته المستقبلية.

من جانبه أعرب اللواء الفهيدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما وجده من دعم ومساندة طيلة أدائه لمهام العمل ، متمنياً دوام النماء والتطور للمنطقة والوطن تحت توجيهات القيادة الحكيمة .