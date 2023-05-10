“أمير تبوك” خلال زيارة ميدانية لأحد المشروعات التنموية يؤكد: هدفنا راحة المواطنين

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك، أن التوجيهات القيادية الرشيدة في المملكة العربية السعودية، ووفقا لأهداف برنامج رؤية المملكة 2030، تسعى إلى العمل على كافة المشروعات التي تصب في خدمة المواطن خلال تنقله وحركته، وأن مشروع النفق في منطقة تبوك الذي انتهى إنشاؤه، سوف يخلق فارقا كبيرا إلى جانب مشروعات أخرى سوف يتم الانتهاء منها، خلال موسم الحج القادم، وذلك حرصا على راحة المواطنين.

جاء هذا التصريح عقب زيارة سمو الأمير اليوم ميدانيا، إلى عدد من مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها، بواسطة أمانة المنطقة التي تم الانتهاء منها وكذلك الجاري تنفيذها، وكان في استقبال الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، لدى وصوله لمقر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك خالد، عدد من قيادات الأمانة على رأسهم المهندس حسين بن موفق اليوسف، وقد استمع الأمير فهد لبعض الشرح الموجز، عن المشروعات التي قد نفذتها أمانة المنطقة، ومنها مشروع النفق الذي يعد أحدث المشروعات في منطقة تبوك، وقد تم إنشاؤه بقيمه تجاوزت 186 مليون ريال سعودي، ويبلغ طوله 1230 مترا كما يتسع لعدد 6 حارات، ويحتوي النفق على ممرات للمشاة على جانبيه، ونظام تصريف لمياه المطر من الداخل والخارج، كما يحتوي على إضاءة بإجمالي 117 كشافا، إلى جانب 41 عمود إنارة علوي، وأكد أمين منطقة تبوك أن النفق سيعمل على الحد من الازدحام، وسوف يسهم في سلاسة حركة المرور، إلى جانب زيادة مستوى السلامة المرورية، للحد من الحوادث وتسهيل حركة المرور على المواطنين، وأشار المهندس حسام بن موفق اليوسف، أن أمانة المنطقة سوف تستمر في تنفيذ المشروعات التنموية، التي تهدف إلى تطوير شبكة الطرق والارتقاء بجودة الحياة، محققة بذلك أهداف برنامج رؤية المملكة 2030.