أمير المنطقة الشرقية يلتقى التويجري لمناقشة سُبل دعم وحفظ حقوق الإنسان

إلتقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، و عدد من قيادات الهيئة.

وأشاد أمير المنطقة بدور الهيئة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مؤكدًا على أن الأنظمة والتشريعات في المملكة تحفظ حقوق الإنسان وتعطي كل ذي حق حقه مستندة على تعاليم الدين الإسلامي الذي حفظ حقوق الإنسان وكلفها له، منوهاً بما تشهده المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة والعناية بمختلف فئات المجتمع.

وأشارت الدكتورة التويجري إلى دعم واهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لفرع الهيئة في المنطقة .