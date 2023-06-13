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أمير المنطقة الشرقية يلتقى التويجري لمناقشة سُبل دعم وحفظ حقوق الإنسان

آياتي خيري

إلتقى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، و عدد من قيادات الهيئة.

أمير المنطقة الشرقية

وأشاد أمير المنطقة بدور الهيئة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مؤكدًا على أن الأنظمة والتشريعات في المملكة تحفظ حقوق الإنسان وتعطي كل ذي حق حقه مستندة على تعاليم الدين الإسلامي الذي حفظ حقوق الإنسان وكلفها له، منوهاً بما تشهده المملكة من تطورات تستهدف رفع جودة الحياة والعناية بمختلف فئات المجتمع.

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وأشارت الدكتورة التويجري إلى دعم واهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية لفرع الهيئة في المنطقة .

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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