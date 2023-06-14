أمير المنطقة الشرقية يطلق حملة للتبرع بالدم

أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، حملة التبرع بالدم، بالتوافق مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو تحت شعار “تبرع بالدم، تبرع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيراً”.

وشاهد سموه عرض مرئي يشمل تعريفاً بالحملة وأهدافها، مشددًا على أهمية التبرع بالدم لوجود عدة أسباب صحية مفيدة للإنسان، مؤكدًا على أن التبرع يسهم بعد عون الله عز وجل في إنقاذ حياة مريض أو جريح، ويعود بالمنفعة للمتبرع ويساعد في الوقاية من الأمراض، إضافة إلى كسب الأجر والثواب.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، أن صحة الشرقية تقوم بتشجيع أفراد المجتمع من شباب وشابات وممن يمتلك صحة جيدة للتبرع بالدم، كما تكثف جهودهًا للوصول لمستوى جيد من خدمات التبرع ورفع مستوى الرعاية للمتبرعين بالدم، لتشجيعهم على الاستمرارية، منوهًا إلى سعى صحة الشرقية إلى أن يكون بنك الدم وجميع المستشفيات في المنطقة مجهزة بكافة الاحتياجات لاستقبال المتبرعين وضمان استدامتهم.

وأكد الدكتور العريفي أن الحملة تستهدف تعزيز أهمية التبرع بالدم أو البلازما بانتظام لتوفير إمدادات مأمونة ومستدامة من الدم في كل الأوقات، والتأكيد على الدور الذي يضطلع به كل إنسان يتمتع بصحة جيدة وتشجيعه على التبرع بالدم طوعياً لرفع مستوى الاكتفاء وسد الاحتياج لجميع المرضى.

وشهدت الحملة قيام سمو أمير المنطقة بتكريم أفراد صحة الشرقية والمتبرعين بالدم والرعاة للحملة.

تجدر الإشارة إلى أنه بالتزامن مع تدشين الحملة , أطلقت صحة الشرقية مركز دمي للتبرع بالتعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2023م في مجمع العثيم مول بالدمام.