أمير القصيم يلتقي رئيس مجلس الشركة السعودية للصناعات الدوائية

إلتقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو” الدكتور أحمد الجديع والمشرف العام على مركز التنمية الاقتصادية بالقصيم الدكتور يوسف العريني.

وأشار سموه بما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الصحي ومن بينها مجال الأدوية من خلال تمكين القطاع الخاص ، لتوفير افضل المستحضرات الدوائية ذات الجودة العالية وبمعايير عالمية ، وأثنى على ما تحقق للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ، التي تعد أحد الشركات الوطنية الرائدة في مجال تحضير وتصنيع الأدوية ، مبديا سموه تقديره لدور الشركة الرائد لدعم برامج التوطين وتمكين أبناء الوطن في العمل بمجال تصنيع الأدوية.

وتعرف سموه على شرح موجز من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية عن أحدث النقلات النوعية التي تمت في الشركة عموما ومصنعها بالقصيم.