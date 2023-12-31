أخبار السعودية

أمير القصيم يلتقي رئيس مجلس الشركة السعودية للصناعات الدوائية

آياتي خيري

إلتقى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو” الدكتور أحمد الجديع والمشرف العام على مركز التنمية الاقتصادية بالقصيم الدكتور يوسف العريني.

أمير القصيم ورئيس الشركة السعودية للصناعات الدوائية

وأشار سموه بما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود للقطاع الصحي ومن بينها مجال الأدوية من خلال تمكين القطاع الخاص ، لتوفير افضل المستحضرات الدوائية ذات الجودة العالية وبمعايير عالمية ، وأثنى على ما تحقق للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ، التي تعد أحد الشركات الوطنية الرائدة في مجال تحضير وتصنيع الأدوية ، مبديا سموه تقديره لدور الشركة الرائد لدعم برامج التوطين وتمكين أبناء الوطن في العمل بمجال تصنيع الأدوية.

وتعرف سموه على شرح موجز من رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية عن أحدث النقلات النوعية التي تمت في الشركة عموما ومصنعها بالقصيم.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل