أمير القصيم يصدر بيان هام بشأن معدل البطالة وبرنامج التوطين

قال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشراقية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، أن توجيه القيادة الرشيدة بإيجاد وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن في القطاع الخاص أسهم في تعزيز برامج التوطين وخفص معدلات البطالة.

أمير منطقة القصيم _ مصدر الصورة : سبق

معدل البطالة

وأكد سموه أن إنخفاض نسبة البطالة في منطقة القصيم وصل لــ 5.1% في حين وصلت نسبة بطالة الذكور 2.5% وبلغت نسبة بطالة الإناث 13.1% التي تعد من أقل نسب البطالة في المملكة، وفقاً لما أظهرته نشرة سوق العمل السعودي للربع الثالث من العام 2023م والصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وأثنى سموه على ما تحقق للمنطقة من نتائج إيجابية التي تعكس حجم الجهود المبذولة لدعم فرص التوطين وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مؤكدًا على أن إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين بالإمارة، حرصت على تفعيل العديد من البرامج والفرص الوظيفية، التي أسهمت في توطين الوظائف وانخفاض نسبة البطالة في المنطقة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات وكذلك إقامة الفعاليات والملتقيات التي تهتم بتمكين الشباب كملتقى فرصتي وملتقيات التوظيف الخاصة بالقطاعات كالاتصالات والصناعة، وكذلك إقامة البرامج التطويرية والتأهيلية بالتنسيق مع القطاعات المعنية، ودعم برامج ريادة الأعمال في المنطقة بالتعاون مع منشآت وبنك التنمية الاجتماعية وإقامة المعسكرات التدريبية والحاضنات المتخصصة كحاضنة التمور ومعسكر المشاريع الناشئة وجولة التجارة الإلكترونية، بالإضافة لدعم فرص الاستثمار مما انعكس على خدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم، كما تعد القصيم من أعلى مناطق المملكة في الامتثال لقرارات التوطين في منشآت القطاع الخاص بالمنطقة.

جهود اللجنة الإشرافية لبرنامج التوطين

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولأعضاء اللجنة العليا للتوطين وجميع الجهات الحكومية ولرجال الأعمال بالمنطقة؛ بجهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح، مشيراً إلى أن المنطقة تجاوزت العديد من التحديات في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين الجهات كافة, سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع دائما لكل خير.