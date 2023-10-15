أمير الشرقية يهنيء الفائزين في معرض سنغافورا

وجه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة للطلاب الفائزين في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية، الذي أقيم في سنغافورا، وذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، وبرفقته المتدربين الفائزين.

وفي نفس السياق أشاد أمير المنطقة الشرقية بدور القيادة الرشيدة في الاهتمام بتدريب وتطوير المواهب من أبناء وبنات الوطن ودعمهم محلياً ودولياً، وعلى جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم وتطوير الكوادر الوطنية ليسهموا في بناء ورفعة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وهنأ سموه عبدالإله البكري، من الكلية التقنية بحفر الباطن الذي حصل على الميدالية الذهبية، والمتدربة منار الغانم من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء لحصولها على الميدالية الذهبية، والمتدربة فاطمة الخليفة من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء التي نالت الميدالية الفضية، متمنياً لهم المزيد من الإنجازات ودوام التوفيق.