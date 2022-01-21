أمير الشرقية يدشن مشاريع كهربائية في حفر الباطن تبلغ بمليار ريال

قام أمير منطقة الشرقية أثناء تشريفه لحفل أهالي محافظة حفر الباطن، مساء يوم الخميس بالإعلان عن بعض المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء، وأكد بأن هذه المشاريع تبلغ قيمتها فيما يزيد عن مليار ريال سعودي، وفيما يلي سنوضح الهدف من هذه المشاريع.

أمر الشرقة يعلن عن مشاريع محافظة حفر الباطن

حيث أعلن صاحب السمو الملكي “الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز” الذي يمثل أمير المنطقة الشرقية، أثناء وجوده في الحفل الخاص بأهالي محافظة “حفر الباطن” التابعة لمدينة الملك خالد العسكرية بالمحافظة، مساء أمس الخميس، عن عددًا من المشروعات التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء، والمشاريع تحت التنفيذ، في المحافظة، تحت إشراف وزارة الطاقة، وبلغت مجموع تكاليفها أكثر من مليار ريال.

وأكد الأمير سعود بأن الهدف الأساسي من هذه المشاريع بأنها يتم إقامتها لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، ولكي يتم تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين في المحافظة؛ وذلك للتأكيد على مدى الاهتمام الكبير والدعم المتواصل، الذي يقوم به قطاع الكهرباء، من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، (يحفظهما الله)، والمتابعة والإشراف المباشرين من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، وقد تضمنت المشاريع التي تم تدشينها مشاريع لإيصال الخدمة وتعزيز قدرات شبكات التوزيع بتكلفة حوالي 66.1 مليون ريال، ومشاريع تعزيز سعات شبكات ومحطات نقل الكهرباء بتكلفة حوالي 942.8 مليون ريال.