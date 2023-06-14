أمير الحدود الشمالية يقود الاجتماع العاشر للجنة الإسكان التنموي

قاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، الاجتماع العاشر للجنة والذي أقيم في قاعة الإجتماعات بالإمارة.

وناقشت اللجنة في الاجتماع ما تم إنجازه عبر توصيات الاجتماع الماضي، والتي جاء فيها تشكيل لجان في المحافظات ” رفحاء ، وطريف ، مكونة من المحافظة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وشرطة المحافظة وتكون مهمتها دراسة الحالات .

وأستعرض الاجتماع مشروعات الإسكان التنموي في المنطقة , ويبلغ عدد الوحدات السكنية 1685 بمجموع 8 مشروعات .

وفي ذات السياق إطلع أمير المنطقة على الملخص التنفيذي لأعمال وأنشطة برنامج الإسكان التنموي وحالة المستهدفات وتحديث لحالة المشروعات في المنطقة، من خلال مسارات الدعم والتمكين المختلفة لمستفيدي الإسكان التنموي من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى الاهتمام والحرص والمتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها.

وشهد الاجتماع مناقشة تحديد آليات التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء البرنامج من الجمعيات الخيرية في الوصول للفئات المستحقة والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، وإستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عددًا من التوصيات.