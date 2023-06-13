أمير الباحة يناقش مع مدير فرع “سُبل” التقرير السنوي للمؤسسة وتطويرها

تلقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، التقرير السنوي لفرع مؤسسة البريد السعودي “سُبل” بالمنطقة.

حدث هذا أثناء لقاء أمير المنطقة مع مدير فرع المؤسسة بالمنطقة علي بن جماح الزهراني ، والذي إستعرض بشكل وافي إنجازات العام الماضي ، شارحًا التوجه الاستراتيجي لتطوير الأعمال وإعادة تصميم منصة مكاني.

واكد الزهراني أنه يجري العمل على إعادة تأهيل المكاتب البريدية بالهوية الجديدة لسُبل بعد تصنيف المؤسسة كأفضل (50) مقدم للخدمات البريدية، وتم تسليم 1.7 مليون وصفة طبية بالشراكة مع 190 مستشفى تابع لوزارة الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة البريد السعودي تشهد تطوراً من حيث التوسع في الخدمات التي تقدمها لعملائها ومن بينها منصة SMEs الإلكترونية التي تم تصميمها لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولرواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة والأفراد، حيث تمكنهم من شراء باقة من 20 شحنة أو أكثر لإرسال شحناتهم داخل المملكة بوزن يصل إلى 30 كيلوجراما للشحنة.

وتهدف سُبل أن تكون المشغل الوطني للخدمات البريدية اللوجستية بتقديم قيمة مضافة لعملائها ولربط المملكة بالعالم ، وأن تكون الذراع اللوجستي الحديث للمملكة ولدعم رقمنة الحكومة بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها مدعومة بمنظومة تفاعلية عالية من خلال مكاتبها المنتشرة والمنصات الإلكترونية التي تقدمها لشركائها وعملائها، والتي تسهم في تسريع أعمالهم بالإضافة إلى العديد من الخدمات الحكومية الرقمية التي تحاكي تطلعاتهم وطموحات المختصين في القطاع اللوجستي بشكل عام بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.