أميرة الطويل… تعرف علي قصة نجاحها وتعليمها وزواجها

أميرة الطويل أو أميرة بنت عيدان بن نايف بن سحمي الطويل العصيمي العتيبي، ولدت عام 1983 سيدة سعودية ولدت في مدينة الدوادمي بمنطقة الرياض. قد تزوجت من قبل من الأمير الوليد بن طلال إلا إنها قد انفصلت عنه عام 2013. عقب زواج دام خمس سنوات وكانت الزوجة الثانية للأمير أما أبناء الوليد بن طلال هم خالد وريم من الزوجة الأولي. وحازت شهرتها خلال زواجها من الأمير الوليد بن طلال إنها كانت ترافقه في سفرياته وجولاته الخارجية والداخلية عكس زوجات الأمراء الآخرين، وهي واحدة من السعوديات المطالبة بحقوق المرأة وتدير شركة مواهب السعودية للشباب وتشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. تعلمت ودرست في مدارس الرياض كما إنها خريجة جامعة نيو هيفن الأمريكية وحاصلة علي شهادة في تخصص إدارة الأعمال. أما الأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي كانت احدي زوجات الامير وليد بن طلال ولكنها تم طلاقها وقد تزوجت بعده الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.

أميرة الطويل

زوج أميرة الطويل الثاني هو الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري الذي يعتبر 7 أغنى رجل في الإمارات، وتقدر ثروته ب حوالي 1.8 مليار دولار . وقد أقيم حفل الزفاف في التاسع من أيلول السابق في فندق جورج الخامس في فرنسا. وبالرغم من أن الأميرة أميرة الطويل لم تؤكد بعد خبر زواجها، إلا أن التهاني قد انهالت عليها بعد تسريب صورة دعوة الزفاف، وتمنى محبوها لها السعادة.

تم تكريم أميرة الطويل قبل وبعد من قبل العديد من المنظمات لجهودها في حماية حقوق الإنسان كما إنها حازت علي العديد من الجوائز منها.

حصلت علي وسام النوايا الحسنة للسلام في الولايات المتحدة الأمريكية.

حصلت علي جائزة الشخصية النسائية عام 2012 في اليوم العالمي للمرأة.

حصلت علي المركز الرابع من ضمن اقوي 100 شخصية نسائية عربية لعام 2012.

تصدرت علي قائمة القيادات المنجزة من الشباب تحت سن الثلاثين عاما وكان ذاك نتيجة دورها في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

حصلت علي وسام الذكري ال800 للأعمال الخيرية من الأمير فيليب.

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