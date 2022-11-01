أمن عسير السعودية يضبط شخص وبحوزته 52 كجم من الحشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بالمديرية العامة لمكافحة المواد المخدرة بالمملكة العربية السعودية في إلقاء القبض على شخص وبحوزته 52 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة بمنطقة عسير وتم إحالة المتهم للأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات معه.

تفاصيل واقعة ضبط مواطن ومعه 52 كيلو حشيش

بداية الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية تفيد بتواجد مواطن سعودي يتاجر في المواد المخدرة بمنطقة عسير، وباجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش تزن 52 كيلو جرام، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة بالقانون السعودي

جدير بالذكر أن قانون العقوبات السعودي أوضح عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية، فهي تختلف باختلاف الإدانة فعقوبة المدمن تختلف عن عقوبة المتعاطي كما تختلف عن التجارة في المواد المخدرة أو المروج لها، والنظام السعودي حدد عقوبات حازمة ورادعة في هذا المجال.

نصت المادة 37 و38 من نظام مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بأنه عاقب كل من حاز على المواد المخدرة بقصد التعاطي بالسجن لا يقل عن 6 أشهر كحد أدنى ولا تزيد العقووبة على سنتين سجن، ويحرص القانون السعودي على تشديد العقوبة تجاه كل من يتاجر بالمواد المخدرة لما لها من إثم عظيم وتهديد حياة الإنسان وتفكيك المجتمع من شتى النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية، كما أن القانون لا يجرم أو يعاقب المتعاطي بدون حياوته للمواد المخدرة بل يقوم بتحويله لوزارة الصحة ذلك عن طريق مكافحة المخدرات من أجل تلقي العلاج اللازم.

حالتين لعقوبة ترويج المواد المخدرة بالسعودية

كما نصت مواد 37 و38 من قانون العقوبات السعودي، على العقوبات المقررة على مروجي المواد المخدرة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وتم تقسيم العقوبة للمروجين على حالتين.

أولًا: في حالة ترويج المخدرات لأول مرة تكون عقوبتها السجن لمدة 15 سنة.

ثانيًا: في حالة ترويج المواد المخدرة للمرة الثانية وهنا نصت المادة 37 من القانون على أن يعقب المتهم بالقتل تعزيرًا في حالة تهريب المواد المخدرة، وتلقيها و ترويجها ولجلبها مرة ثانية.