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أمن تبوك: القبض على مقيمين يشتبه في ترويجهما لمادة (الشبو) المخدرة من قبل دوريات الأمن

أحمد محمد عبد الشافي

ألقت دوريات الأمن في منطقة تبوك القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بتهمة ترويج مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو)، حيث تم ضبط كمية تبلغ 394 جرامًا مخفية في أكياس ومواقع مختلفة.

تبوك القبض على مقيمين يشتبه في ترويجهما لمادة (الشبو) المخدرة من قبل دوريات الأمن

تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهما، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة، وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وكذلك التواصل مع بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مع تأكيد حفظ سرية المعلومات.

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عن الكاتب:
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أحمد محمد عبد الشافي

الكاتب أحمد محمد، أعمل بمجال التدوين والنشر منذ عدة سنوات، وأعشق هذا المجال، بجانب تخصصي في علوم الكمبيوتر.

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