أمن تبوك: القبض على مقيمين يشتبه في ترويجهما لمادة (الشبو) المخدرة من قبل دوريات الأمن

ألقت دوريات الأمن في منطقة تبوك القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بتهمة ترويج مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو)، حيث تم ضبط كمية تبلغ 394 جرامًا مخفية في أكياس ومواقع مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهما، وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة، وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وكذلك التواصل مع بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مع تأكيد حفظ سرية المعلومات.