أمن الطرق يُحذر مستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين بـ”المدينة” و”ينبع” لهذا السبب

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيرًا للمواطنين والمقيمين من مستخدمي الطرق في عدة مناطق، منها منطقة المدينة المنورة ومحافظة ينبع، عن احتمال سقوط أمطار غزيرة، وقد تكون مصحوبة برياح سطحية نشطة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

امن الطرق يحذر مستخدمي الطرق بسبب حالة الطقس مصدر الصورة: الحدث الخليجي

أمن الطرق يحذر من وجود سيول

نشرت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر صفحته الرسمية، من احتمال وجود سيول في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية، ويجب على سائقي المركبات أخذ الحذرـ ومن هذه المناطق (طريق تبوك، القليبة، تيماء، الجوف، فجر).

ننبه إلى وجود سيول منقولة تعبر طريق القليبه بمنطقة تبوك مصحوبه بأتربة ، وذلك على طريقي تبوك – القليبه – تيماء وتبوك – الجوف – فجر. نهيب بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر.#الوقاية_أمان#أمن_الطرق pic.twitter.com/XZ5BlHuUIo — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) October 28, 2023

حالة الطقس اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

وتتكون اليوم الأحد 29/10/ 2023 الغيوم ركامية في بعض المرتفعات الغربية خاصة في مناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية وجود عواصف رعدية وتساقط البرديات وجريان الأودية والشعاب.

وقد تمتد السحب الممطرة على أجزاء من عدة مناطق مثل (الجوف، حائل، غرب، القصيم، غرب، الرياض) بالإضافة إلى أجزاء محدودة من مناطق الحدود الشمالية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار غزيرة، بالإضافة إلى رياح نشطة سريعة في منطقة مكة المكرمة، لذلك أطلقت إنذار أحمر لعدة مناطق لتوخي الحذر، وأعلنت منذ أمس السبت تعليق الدراسة اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في كل من مناطق مكة المكرة وجازان والباحة وعسير ونجران والرياض وهذا للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات.