أمطار وصواعق رعدية..مركز الأرصاد يحذر من طقس مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول وارتفاع الأمواج، على عدد من المدن والمحافظات.

مناطق تشهد اضطرابات

ووفق المركز فأن المناطق تشمل: “مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والدرب، وبيش، وفرسان، وهروب، ومركز الفطيحة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة”، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كما توقع المركز أن منطقة حائل تشهد أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 12 مساءً.

تجنب الخروج

وقدم المركز نصائح للسلامة كاللآتي:

• تجنب الخروج من المنزل أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

• تجنب القيادة في الطرق المغلقة أو التي تشهد تجمعات مائية.

• متابعة أخبار الطقس من مصادر موثوقة.

هطول أمطار خفيفة

وتشهد منطقة نجران هطول أمطار خفيفة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وتستمر الحالة من الساعة الـ 12 ظهرًا حتى الساعة الـ 11 مساءً.