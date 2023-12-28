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أمطار وسيول على المدينة المنورة حتى الصباح.. انعدام في الرؤية وصواعق

مهران الصعيدي

شهدت المدينة المنورة طوال الليل هطول أمطار وبرد وسيول وصواعق  والتي استمرت حتى صباح اليوم.

الأمطار والرياح تسببت في انعدام الرؤية وحدوث سيول

حيث أوضح المركز الوطني للأرصاد بالمملكة أن الأمطار تتسبب في رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وحدوث صواعق رعدية في محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ومركز الرايس، كما يتوقع أن تستمر تلك الحالة حتى الساعة 11 صباحًا.

 

وأكد المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر صباح اليوم إلى وجود تقلبات جوية في معظم مناطق المملكة والتي بدأت من يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم السبت القادم، حيث يُتوقع هطول الأمطار الرعدية تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة والتي يصاحبها رياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة.

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أمطار وصواعق السعودية – صورة أرشيفية

كما أنه من المتوقع أن تؤدي تلك الحالة الجوية إلى إثارة الأتربة والغبار والتسبب في جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.

المناطق المتأثرة بتلك الموجه من الطقس السيئ

تتأثر بهذه الحالة المنطقة المكة المكرمة (بما في ذلك العاصمة المقدسة والطائف وجدة والليث وبحرة والجموم والكامل وأضم والعرضيات وميسان وخليص) اعتبارًا من مساء اليوم وحتى يوم الخميس، تتزايد شدة الحالة الجوية يومي الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى ذلك، تتأثر محافظات المنطقة (تربة والمويه والخرمة ورنية والقنفذة) بأمطار متوسطة من يوم الأربعاء وحتى الجمعة.

 


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عن الكاتب:
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مهران الصعيدي

كاتب صحفى، متخصص فى المجال الصحفى والإعلامى، لأكثر من ٢٥ عام.
القدرة على تحليل البيانات، وصياغة الأخبار والمحتوى فى العديد من المجالات، بطريقة إحترافية وبسيطة.

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