أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأماكن

أعلن المركز الوطني للأرصاد من خلال نظام الإنذار المبكر مجموعة من التحذيرات لمواطني المملكة العربية السعودية وكافة المتواجدين بها، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مجموعة من مناطق المملكة العربية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد تلك المناطق نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدي الرؤية الأفقية، مما يعيق من رؤية السائقين، بالإضافة إلى وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية في بعض مناطق السعودية، وأوضح المركز الوطني للأرصاد استمرار الحالة السيئة للطقس لمدة طويلة.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأماكن

صرح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، عبر نظام الإنذار المبكر عن تنبيهات بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، في عسير والرياض والشرقية وجازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأكد مركز الأرصاد بأن منطقة نجران من المتوقع أن تشهد أتربة مثارة وأمطار رعدية، مع ظهور نشاط في الرياح السطحية، وتستمر هذه الظواهر حتي الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة وتستمر حتي الساعة 18:00 من مساء يوم الأربعاء.

وتابع المركز بأن منطقة عسير يظهر بها أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدي الرؤية الأفقية، وتوثر تلك الظواهر على البرك والقمحة وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حالة الطقس حتي الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء.

وأضاف المركز بأن المنطقة الشرقية يظهر بها أتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدي الرؤية الأفقية، وتوثر تلك الظواهر على الشيبة والعبيلة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حالة الطقس حتي الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء، بينما تشهد المنطقة عوالق ترابية تظهر في الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرة وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر الظواهر حتي الساعة العاشرة صباحًا.

وتابع المركز بأن منطقة الرياض يظهر بها نشاط في الرياح السطحية أتربة مثارة، وتدنٍ في مدي الرؤية الأفقية، وتوثر تلك الظواهر على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وتستمر حالة الطقس حتي الساعة 18:00 من مساء يوم الأربعاء.

ونبه المركز بأن منطقة جازان يظهر بها أتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدي الرؤية الأفقية، وتوثر تلك الظواهر على الدرب وبيش وجازان وصبيا، وتستمر حالة الطقس حتي الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء.

وتوقع المركز بأن منطقة مكة المكرمة يظهر بها نشاط في الرياح السطحية أتربة مثارة، وتدنٍ في مدي الرؤية الأفقية، وتوثر تلك الظواهر على القنفذة والليث والمظيلف والخرمة والمويه وتربه ورنية، وتستمر حالة الطقس حتي الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء.

ونبه المركز بأن منطقة المدينة المنورة يظهر بها نشاط في الرياح السطحية أتربة مثارة، وتدنٍ في مدي الرؤية الأفقية، وتوثر تلك الظواهر على الرايس وينبع، وتستمر حالة الطقس حتي الساعة 19:00 من مساء يوم الأربعاء.